MONDIAL 2017 DE POWERLIFTING L'Algérie récolte 12 médailles au Bélarus

L'athèle Ilyas Boughalem a décroché la médaille d'or lors de cette compétition

La sélection nationale de powerlifting s'est distinguée au Championnat du monde (juniors et seniors/hommes et dames) qui a pris fin à Minsk (Bélarus) en remportant 12 médailles (2 or, 9 argent et 1 bronze) et signant un record du monde au mouvement du développé-couché, réalisé par Ilyas Boughalem, a indiqué la Fédération algérienne de bodybuilding et de powerlifting (FABP). En plus de la médaille d'or du senior, Boughalem, au développé-couché de la catégorie des +102kg, avec une charge à 277,5kg, améliorant son ancien record qu'il détenait l'année dernière (272,5kg), l'Algérie a ajouté une autre vermeille grâce à Mohamed Bouafia, chez les -102kg, avec une charge à 360kg au mouvement du soulevé de terre. Bouafia a ajouté trois autres médailles en argent: au squat (355kg), au développé-couché (212,5kg) et au total des trois mouvements (927,5kg). Chez les seniors, Mohamed Lakehal (59kg) a remporté une médaille d'argent au squat (225kg) et une en bronze au soulevé de terre (237kg). De son côté, le junior, Zakaria Mouffok (105kg), a réussi à tirer son épingle du jeu en gagnant, à lui seul, quatre médailles d'argent. Une au mouvement du squat (310kg, ratant les 320kg qu'il soulevait à l'entraînement et qui lui auraient valu l'or, Mouffok étant le détenteur du titre mondial), l'autre au développé-couché, où il a soulevé 185kg, améliorant sa propre performance de 12,5kg et au soulevé de terre, réussissant une charge à 327,5kg. Le total des trois mouvements a valu à Zakaria Mouffok une 4è médaille (822,5kg). La dernière consécration algérienne au Mondial de Minsk est revenue au junior Hakim Riahi (66kg), auteur d'une barre à 262kg, au mouvement du soulevé de terre (262kg), une charge qui constituait un nouveau record du monde, avant que le concurrent russe ne porte la charge à 272,5kg (nouveau record du monde). Chez les filles, les athlètes Safia Kouri (63kg) et Kendouci Touria (84kg) qui participaient pour la première fois à un mondial, se sont contentées, respectivement, des 7e et 9e places.

Au classement final, l'Algérie a terminé 5e sur 59 pays participants. La 1re position est revenue aux USA, devant la Russie, la Pologne et le Tadjikistan. «On est vraiment satisfaits de la prestation de nos athlètes qui ont honoré leur contrat. Ce n'était pas facile dans une compétition ayant regroupé les meilleurs athlètes au monde. Le niveau était très relevé», a déclaré le président de la Fédération algérienne, Moussa Messaour, rendant hommage aux athlètes et au staff technique de la sélection nationale constitué de l'entraîneur Messaour Sid Ahmed et de son adjoint Taib Mourad.

«La participation algérienne aurait été meilleure si ce n'était la blessure contractée par Amar Kaanane (93kg) au 1er mouvement de squat. Kaanane était un médaillé d'or certain, mais sa blessure lui a joué un vilain tour et nous a privés d'une meilleure prestation», a conclu Messaour.