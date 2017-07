PRÉPARATION DU CHAN 2018 : MATCH ALLER ALGÉRIE-LIBYE La FAF compte opter pour Constantine

Par Lounès MEBERBECHE -

Hamia et ses partenaires se retrouveront bientôt en stage pour préparer cette double confrontation face à la Libye

Les locaux devront disputer, fin juillet ou début août, un match amical contre leurs homologues égyptiens ou soudanais pour préparer ce match contre les Libyens. La FAF mise sur une qualification au CHAN 2018 pour redorer l'image du Football national.

En attendant l'installation d'un sélectionneur local pour l'Equipe nationale A', la préparation des qualifications (zone Nord) du championnat d'Afrique des nations 2018 approche pour les Verts avec au menu ce match aller entre l'EN A' et son homologue libyenne, prévu le 12 août prochain.

Pour préparer convenablement cette rencontre importante, les responsables de la FAF ont décidé de se pencher sur sa domiciliation qui pourrait être le stade Chahid-Hamlaoui de Constantine. C'est ce qui a été annoncé avant-hier soir par la Fédération algérienne de football (FAF) sur sa page officielle sur Facebook.

La seconde manche se jouera quant à elle en déplacement entre le 18 et 20 août 2017.

La Libye est interdite d'accueillir ses adversaires à domicile pour des raisons sécuritaires. D'habitude, les différentes sélections nationales se produisent au stade Mustapha-Tchaker de Blida depuis déjà quelques années. L'autre match de la zone Nord opposera l'Egypte, dont c'est le premier engagement dans la compétition, au Maroc.

Les vainqueurs de ces doubles confrontations se qualifieront directement pour le CHAN 2018 prévu du 11 janvier au 2 février 2018 au Kenya en présence de 16 nations réparties en quatre groupes de quatre équipes. Par ailleurs, alors qu'on a déjà annoncé la désignation prochaine de Kheireddine Madoui comme coach adjoint de Lucas Alcaraz pour l'EN et principal sélectionneur de l'EN des locaux, aucune suite favorable n'a été donnée à ce dossier, contrairement à ce qui été prévu lors du Bureau fédéral de la FAF, tenue jeudi dernier à Sidi Moussa. Ainsi, c'est le technicien espagnol qui préparera les locaux pour cette double confrontation face aux Libyens.

Alcaraz avait entamé sa mission avec cette sélection fin avril dernier, où il avait programmé un premier stage ponctué par un match d'application contre la nouvelle sélection olympique que les coéquipiers de Djabou avaient battue difficilement sur le score de 4 buts à 3.

Les A' devront disputer, fin juillet ou début août, un match amical international contre leurs homologues égyptiens ou soudanais.

La FAF mise sur une qualification au CHAN et un retour dans cette épreuve l'année prochaine. L'Algérie avait été suspendue de la dernière édition tenue en 2016 au Rwanda pour avoir déclaré forfait aux éliminatoires alors qu'elle devait affronter la Libye.

49 pays sur les 54 membres de la Confédération africaine de football se sont engagés dans les éliminatoires du CHAN 2018, ce qui constitue une première depuis le lancement de cette compétition en 2009.

Le Cap-Vert, la Centrafrique, l'Erythrée, le Tchad et la Tunisie ont préféré faire l'impasse sur la prochaine édition.

La sélection tunisienne, victorieuse de la 2e édition en 2011 au Soudan, a renoncé cette année en raison d'«un calendrier assez chargé».