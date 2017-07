DE NOUVELLES MESURES ANNONCÉES PAR LE BF DE LA FAF Zetchi tente de réanimer le professionnalisme

Par Saïd MEKKI -

Les championnats de Ligues 1 et 2 débuteront les 25 et 26 août prochain

Lors de la réunion du bureau fédéral de la Fédération algérienne de football (FAF), jeudi dernier, les membres de cette auguste conclave semblent décidés à réanimer le professionnalisme dans la mesure où des «avertissements» sont lancés aux clubs. Le premier «avertissement» du BF est qu'«à partir de la saison 2017-2018, tous les clubs des deux Ligues 1 et 2 doivent avoir le statut professionnel. En d'autres termes, doivent quitter obligatoirement leur statut d'amateur. Il faut rappeler que depuis le passage du football algérien vers ce mode de gestion «professionnel» lors de l'été 2010, l'ex-équipe dirigeante du sport roi dans le pays, présidée par Mohamed Raouraoua, avait laissé le choix aux clubs accédant en Ligue 2 ou Ligue 1 de créer une Société sportive par actions (Sspa) ou préserver leur statut amateur qui leur permettait de bénéficier d'éventuelles subventions de la part des autorités locales. Le second «avertissement» du BF de la FAF envers les responsables des clubs est de leur fixer l'ultimatum du 20 juillet pour apurer leurs dettes. Ainsi donc, «les clubs ayant cumulé plus de deux millions de dinars» de dettes seront interdits de recrutement lors de la prochaine période d'enregistrement de joueurs», a annoncé la FAF. «Les clubs réfractaires seront convoqués par la commission de discipline à partir du 20 juillet», a encore fait savoir l'instance fédérale algérienne. Depuis le lancement du professionnalisme dans le football algérien en 2010, des dizaines de joueurs se plaignent chaque saison du non-paiement de leurs salaires. Des affaires ont été traitées en Algérie et certains joueurs ont saisi la Chambre de résolution des litiges (CRL) de la FAF pour avoir gain de cause. D'autres ont même sollicité l'arbitrage de la Fédération internationale de football (FIFA) notamment les joueurs étrangers. Seulement, les membres de la FAF n'ont pipé mot sur la future Dngc qui doit «aider les clubs» dans la gestion dès cette saison 2017/2018?... D'autre part, la FAF a annoncé, également, que le coup d'envoi du championnat des Ligues 1 et 2 algériennes de football, saison 2017-2018, sera donné les 25 et 26 août prochains. En outre, le BF de la FAF précise que «seuls les clubs ayant quatre joueurs ou plus convoqués dans les différentes équipes nationales, seront autorisés à demander le report de leur match en Ligues 1 et 2». Par cette décision, la FAF veut éviter au maximum l'ajournement de rencontres et assurer le déroulement normal des championnats.

Concernant le volet arbitrage qui fait couler beaucoup d'encre, la FAF révèle qu'«un logiciel pour les désignations des arbitres des championnats des Ligues 1 et 2 Mobilis de football, sera proposé pour la saison 2017-2018», sans donner plus de détails. La liste des arbitres sera rendue publique sur le site de la fédération et de la ligue, selon la même source. Enfin et concernant le prochain match de la sélection algérienne des joueurs locaux comptant pour les éliminatoires du championnat d'Afrique des nations dont la phase finale se tiendra en 2018, au Kenya, la FAF indique que le match aller aura lieu sur le sol algérien le 12 août prochain. Pour le lieu du match, le BF a évoqué hier la possibilité de programmer cette rencontre au stade Chahid-Hamlaoui de Constantine, au lieu du stade Mustapha-Tchaker de Blida. Quant au match retour Libye-Algérie ainsi que le lieu de la rencontre, il faut savoir que la FAF n'a toujours pas reçu de correspondance de la part de son homologue libyenne mais elle ne tardera pas à être informée puisque le match retour est prévu une semaine après, soit les 18,19 ou 20 août. Selon la presse libyenne, la rencontre devrait avoir lieu au stade Tayeb-Mhiri de Sfax?...