CHAMPIONNATS D'AFRIQUE (U20) D'ATHLÉTISME Cinq nouvelles médailles pour l'Algérie

Au tableau des médailles, l'Algérie pointe à la 5e place avec 8 médailles (1 or, 3 argent, 4 bronze).

L'Algérie a récolté cinq nouvelles médailles, 2 en argent et 3 en bronze, à l'occasion de la 2e journée des 13es championnats d'Afrique d'athlétisme qui se déroulent au stade de Lalla Setti (Tlemcen). La deuxième journée des épreuves des championnats d'Afrique a été plus prolifique pour la délégation algérienne, même si le précieux métal manque à l'appel. Après les trois premières médailles glanées, jeudi, par Massika May Mezioud, Hassiba Kasmi et Ouidad Yesli, cinq nouvelles breloques sont venues garnir l'escarcelle algérienne dont la première, en bronze, a été remportée, tôt avant-hier, par Said Touche dans l'épreuve du 10000 m marche. Recordman d'Algérie de la spécialité, le sociétaire du MB Béjaïa est monté sur la troisième marche du podium (45'37''41) dans une course dominée par l'Ethiopien, Wale Yonanis Algaw, et le Tunisien, Gatri Bahaeddine. Dans l'après-midi, la première distinction est venue de Asma Baya Araibia au 100m haies. L'Algérienne de 17 ans a fini deuxième (13.98) avec à la clé une belle médaille en argent. Elle a été devancée par la Sud-Africaine Taylor Bieldt (13.82), alors que la 3e place est revenue à l'Ethiopienne Gadecha Kama. Araibia a été imitée un moment plus tard par Wassim Seksaf dans le concours du décathlon. Avec 5709 points, le décathlonien a terminé à la 2e place suivi de son compatriote Hakim Mekerri (5129 pts), alors que l'épreuve a vu la victoire du Tunisien Tarek Rahmani (5770 pts). Concernant la 3e médaille en bronze, elle est l'oeuvre de Manel Khadidja Ameur au saut en hauteur (1.65m), alors que sa camarade Ouidad Yesli a fini au pied du podium (1.60 m). Au tableau des médailles, l'Algérie pointe à la 5e place avec 8 médailles (1 or, 3 argent, 4 bronze). Le classement général est dominé par l'Ethiopie (7 or) suivie de l'Afrique du Sud (6 or) et du Maroc (2 or).