COUPES AFRICAINES INTERCLUBS L'USMA à un point des quarts, le MCA valide son billet

Les deux représentants algériens dans les compétitions inter-clubs continentales, l'USM Alger et le MC Alger, poursuivent leur marche victorieuse en Ligue des champions et en coupe de la CAF respectivement, en étant à un point des quarts de finale pour le premier, alors que le second s'y est déjà qualifié. Et même si les deux équipes algéroises n'ont pas rendu vendredi dernier une belle copie face aux Libyens du Ahly de Tripoli (1-1) à Sfax (Tunisie) et aux Sud-Africains de Platinum Stars (victoire 2-0), au stade du 5-Juillet, il n'en demeure pas moins qu'elles ont réussi l'essentiel. En effet, l'USMA, qui partageait la première place de son groupe B avec le club de la capitale libyenne, se devait de ne pas perdre au risque d'être dépassée par son adversaire du jour. «Objectif atteint», se réjouit son entraîneur belge, Paul Put. «C'était important aujourd'hui pour nous de ne pas perdre. C'était d'ailleurs notre objectif principal. Je suis très content de ce point du nul qui vaudra sans doute son pesant d'or dans le décompte final», a déclaré l'ancien sélectionneur du Burkina Faso à l'issue du match.

Désormais, les Usmistes, finalistes malheureux de la Ligue des champions de 2015, ne sont qu'à un point des quarts de finale. Le fait de recevoir Caps United (Zimbabwe) lors de la sixième et dernière journée conforte leurs chances de poursuivre l'aventure dans cette épreuve. C'est plutôt le Ahly de Tripoli qui sera dans une situation compliquée en rendant visite au Zamalek d'Egypte, le troisième du groupe avec un retard de trois unités sur les coleaders et qui disputera dimanche prochain son match de la 5e journée sur le terrain de Caps United (4e, 3 pts). L'USMA est donc bien partie pour composter le premier ticket de la poule B, au moment où le Ahly et le Zamalek vont s'affronter dans une «petite finale» pour décrocher le deuxième billet. Ce n'est pas le cas pour le MCA qui a déjà scellé le sort du premier billet en coupe de la CAF, après sa victoire face à Platinum. Les Mouloudéens restent d'ailleurs invaincus depuis le début de cette phase de poules, portant à 11 leur capital points dans le groupe B qu'ils dominent copieusement avant de se rendre le 8 juillet à Sfax pour donner la réplique à l'équipe locale dans un match sans enjeu pour les Algérois, à l'occasion de cette 6e et dernière journée de la phase de poules.