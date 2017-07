FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE KARATÉ-DO Priorité à l'EN durant cette période transitoire

Les membres du directoire de la Fédération algérienne de karaté, réunis avant-hier à Alger, ont indiqué que la sélection algérienne de la discipline sera «prioritaire» durant cette «période transitoire» que traverse l'instance fédérale, en attente d'un retour à la normale à travers l'organisation d'élections pour le nouveau bureau exécutif. «Nous avons des missions à accomplir dans un laps de temps bien défini, à commencer par l'organisation des Championnats nationaux des différentes catégories et la préparation de nos athlètes pour les différentes compétitions internationales, à savoir le Championnat méditerranéen à Tanger (Maroc) les 15 et 16 septembre et les Championnats du monde, prévus fin octobre, à Tenerife (Espagne)», a déclaré le président du directoire, Aboubakar Mekhfi. Après concertation avec les techniciens présents lors de cette réunion, les membres du Directoire ont programmé pour les 14 et 15 juillet à la salle de Chéraga (Alger) le championnat d'Algérie individuel des catégories cadets, juniors et espoirs, qui seront suivis pat le Championnat national par équipes les 21 et 22 juillet. «Ces compétition seront une occasion pour choisir les meilleurs athlètes susceptibles de renforcer les rangs de la sélection nationale lors des prochaines compétition internationales», a souligné Mekhfi. De son côté, l'expert algérien Zoubir Hachi a estimé la discipline qui souffre des conflits internes de la Fédération, est en nette régression lors des dernières années. «L'Algérie occupait les premières place du classement mondial durant les années 1990, est désormais reléguée à la 78e place sur 82 pays», a déploré Hachi. Il est à rappeler que fin mai, le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a désigné un directoire à la tête de la Fédération algérienne de karaté, présidé par l'ex-président de l'instance fédérale (2008-2012), Aboubaker Mekhfi. Le directoire a pour mission de gérer les affaires courantes de la FAK, secouée depuis des années par une instabilité dans sa direction, et de préparer une assemblée générale élective.



Championnat national universitaire de karaté-do

Coup d'envoi des compétitions à Tiaret

Le coup d'envoi du Championnat national universitaire du karaté-do, a été donné avant-hier avec la participation de 16 wilayas, en présence des membres du bureau de la Fédération des sports universitaires, ainsi que des représentants de la Ligue de wilaya des sports universitaires, et la Ligue de wilaya du karaté de Tiaret. Quelque 132 athlètes, dont 11 faisant partie de l'Equipe nationale, représentant 16 wilayas (Tiaret, Tizi Ouzou, Constantine, Boumerdès, Bouira, Oran, Tlemcen, Sétif, Alger, Msila, Bordj Bou Arréridj, Béjaïa et Guelma) prennent cette manifestation sportive qui se tient à la salle omnisports Ahcene-Ziat. La gent féminine a été quant à elle, représentée par 46 athlètes. Une trentaine d'arbitres, dont 10 internationaux, assureront l'arbitrage de cette manifestation organisée sous l'égide de l'Union algérienne du sport universitaire, et les ministères de la Jeunesse et des Sports, et l'Enseignement supérieur et la Recherche scientifique.