LES SUPPORTERS DE LA JSK MARCHENT À TIZI OUZOU Moh Cherif Hannachi "prié" de partir

Les supporters de la JSK ont marché hier dans la ville de Tizi Ouzou pour réclamer le départ du président Mohand Cherif Hannachi. Ils étaient plusieurs centaines, des jeunes essentiellement, à venir place Matoub Lounès pour un rassemblement qui a précédé à la marche. Les jeunes ont débuté leur procession aux environs de 11h du même lieu pour se diriger vers le stade du 1er Novembre situé de l'autre côté de la ville des Genêts.

Des slogans hostiles au boss kabyle qui est à la tête du club phare du Djurdjura depuis le début des années 1990. Le départ de Moh Cherif, comme l'appellent les gens à Tizi est devenu, selon les supporters, une nécessité au vu de la situation catastrophique dont il est, ajoutent-ils, le seul responsable. Les jeunes criaient à qui voulait les entendre que la JSK était le club le plus craint sur le continent africain. Aujourd'hui, c'est la JSK qui a peur de son ombre. Les supporters en colère affirmaient qu'ils ne supportaient plus de voir leur équipe jouer le maintien à chaque saison alors que jadis la JSK raflait la coupe et le titre en une saison.

A l'issue de leur marche, les jeunes supporters, habillés des couleurs de leur club n'ont pas voulu rentrer et se disperser. Bien au contraire, ils ont procédé à la fermeture de l'axe routier qui longe l'entrée principale du stade du

1er Novembre. Les protestataires ont pris position sur la chaussée en position assise afin de bloquer le passage des véhicules qui montaient de l'axe Krim-Belkacem La Tour vers le centre-ville en passant par le CHU. Toutefois, leur action durera moins d'une heure car les services de sécurité arriveront sur les lieux pour disperser les jeunes dans le calme. Quelques discussions ont suffi pour convaincre les jeunes supporters de l'inutilité de cette action qui dérange les usagers plus qu'elle ne sert leur équipe.

Enfin, notons qu'en cette période, la JSK est à la recherche d'éléments à même de combler le vide sidéral constaté dans son compartiment offensif, après une saison calamiteuse qui a vu le club le plus titré en trophées africains traîner dans le bas du tableau depuis les premières rencontres. Les quelques victoires à domicile n'ont été obtenues que par césarienne. Le maintien n'a été assuré que lors des deux dernières rencontres. Le reste de la saison, les supporters ont vu tous les clubs sauf la JSK.

Pourtant, parallèlement à l'évolution en dents de scie du club kabyle, un stade digne des grandes équipes est en train de voir le jour à Tizi Ouzou. Les travaux, même si eux aussi avancent en dents de scie, sont à un stade avancé. L'ouverture est annoncée pour l'année prochaine. Malgré les retards constatés dans l'avancement des travaux, il n'en demeure pas moins que les pouvoirs publics maintiennent leur volonté de doter la JSK et Tizi Ouzou d'un stade olympique à la mesure de leur équipe mythique qui a honoré l'Algérie sur les terrains d'Afrique durant plusieurs décennies. Enfin, les fans du club du Djurdjura rêvent de voir leur équipe jouer sur ce stade mais pas en Ligue 2. Ce serait pour eux un cauchemar.