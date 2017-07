MEETING DE LUXEMBOURG 2017 DE NATATION L'Algérie présente avec trois nageurs

Trois nageurs algériens représenteront l'Algérie lors du meeting de Luxembourg de natation, qui a débuté hier et se poursuivra aujourd'hui, a indiqué avant-hier la Fédération algérienne de natation (FAN) dans un bref communiqué sur sa page facebook. Il s'agit de Khendriche Lounis, Benbara Nazim et Melih Amel encadrés par l'entraîneur national Maansri Ali. 236 nageurs issu de 10 nations prendront part à cette échéance dont l'Algérie, l'Allemagne, la Belgique et les Etats-Unis. Le meeting sera marqué par la participation de l'Islandaise Hrafnhildur Luthersdottir, la double médaillée d'argent lors du championnat d'Europe de natation 2016, disputé à Londres (Angleterre).