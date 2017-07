MEXIQUE-PORTUGAL (AUJOURD'HUI À 13H) La 3e place pour se consoler

Le Portugal sans Cristiano Ronaldo et le Mexique, respectivement éliminés par le Chili et l'Allemagne en demi-finales, vont devoir trouver les ressources pour se re-mobiliser au moment de s'affronter pour la troisième place de la coupe des Confédérations, aujourd'hui à 13h à Moscou (heure algérienne). Si le «Tri» a rempli son objectif en atteignant le dernier carré, la cruelle élimination de la «Selecçao» à l'issue des tirs au but (0-0 a.p., 3-0 t.a.b.) sera difficile à digérer, une médaille de bronze n'étant qu'un maigre lot de consolation pour les champions d'Europe en titre. Pour cause de paternité, la star Cristiano Ronaldo sera d'ailleurs exemptée de petite finale. A l'Otkrytie Arena de Moscou, les Portugais retrouveront les Mexicains qu'ils avaient affrontés en phase de poule. Les joueurs de Fernando Santos avaient mené deux fois au score avant d'être finalement rejoints dans le temps additionnel (2-2). Mais rien ne dit que le scénario va se répéter dimanche: le match pour la 3e place est généralement celui des «coiffeurs», les remplaçants qui peuvent enfin fouler le gazon. Mais le Portugal dispose d'une force de frappe en mesure de faire plier un Mexique à la défense friable. En quatre matches, le «Tri» a d'ailleurs toujours encaissé le premier but du match. Les matchs pour la 3e place peuvent être propices à un spectacle prolifique en buts en raison de l'enjeu moindre.