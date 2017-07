NAPLES Le président de Laurentiis bloque Ghoulam

A un an de la fin de son contrat, le latéral gauche Faouzi Ghoulam (26 ans, 29 matchs en Serie A cette saison) n'a toujours pas prolongé avec Naples. Et même si l'international algérien, annoncé dans le viseur des plus grands clubs européens, ne souhaiterait pas rempiler, cela ne semble pas poser de problème à son président Aurelio De Laurentiis, qui refuse de céder un seul de ses joueurs titulaires cet été. «Bien sûr que Ghoulam reste! Il a un contrat... Et puis, où est-ce qu'il pourrait bien aller? Aucun titulaire ne partira», a assuré le dirigeant italien à La Repubblica. Visiblement, De Laurentiis croit dur comme fer à la possibilité de remporter le titre et fait tout pour garder ses meilleurs éléments. Ghoulam fait partie des candidats de premier rang du PSG dans la succession de Maxwell. À un de la fin de son contrat, le latéral gauche algérien n'a pas encore prolongé avec le SSC Naples et le club parisien voudrait en profiter pour le recruter cet été. La réponse du président napolitain suffisamment claire pour le Paris Saint-Germain, qui devra tirer une croix sur cette piste et envisager d'autres solutions plus accessibles pour assurer la succession de Maxwell. Sauf si Nasser Al-Khelaïfi se décide à faire une offre à même de faire changer d'avis à son homologue de Naples. Affaire à suivre...