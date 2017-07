SAMUEL ZAMBELLI (AGENT) DU JOUEUR ALGÉRIEN "Ounas ne voulait pas partir, mais Naples..."

Pour «La Gazette du Fennec», dans l'émission «C'est Vous L'Expert», le conseiller d'Adam Ounas, Samuel Zambelli, a commenté le transfert de son poulain à Naples, qui sera définitivement validé demain, quand Ounas aura passé sa visite médicale et signé son contrat de 5 ans. Le jeune milieu offensif franco-algérien âgé de 20 ans, formé à Bordeaux et qui y était encore sous contrat jusqu'en 2021, prêt à rester et à s'imposer, a donc finalement opté pour le Napoli, qui, lui, a montré un grand intérêt, depuis longtemps. Zambelli a ainsi confirmé que le 3e du dernier championnat italien l'a bel et bien payé «seulement» 10 millions d'euros, plus 2 de bonus en cas de qualification pour la Ligue des Champions. «Il est vrai que Naples suit Adam depuis pas mal de temps et nous a approchés depuis pas mal de temps. Ensuite, à l'origine, nous n'étions pas demandeurs pour partir tout de suite de Bordeaux, mais Naples a fait d'Adam sa priorité, dès le début du mercato. Donc on a souhaité avancer dans ce sens-là. La visite médicale aura lieu lundi matin, à Rome, et ensuite on ira à Naples, dans l'après-midi, signer son contrat de 5 ans. Les rumeurs AS Roma et Zenit Saint-Pétersbourg? C'est tout à fait ça, mais les premières discussions, depuis pas mal de temps, se sont faites avec Naples, qui le suivait depuis plus d'un an... l'AS Roma en avait aussi fait une priorité, mais les discussions n'ont commencé que plus tard, début juin, et Adam a fait un choix par rapport au projet sportif proposé par Naples, avec le coach Maurizio Sarri. Le Zenit est aussi rentré dans la danse, c'est vrai, après la Roma, via leur coach, Roberto Mancini. Mais le championnat russe n'était pas une priorité pour nous, on a un peu écarté cette piste. «On a eu beaucoup de discussions avec Cristiano Guintoli, le directeur sportif napolitain, et il avait un vrai projet sur le long terme pour Adam. Aujourd'hui, Naples a des joueurs de classe mondiale, comme Callejón, Insigne, Hamsik, Mertens, Milik, et il est bien évident qu'Adam n'arrive pas en tant que titulaire dans cette grande équipe. Il vient pour doubler le poste de Callejón en fait, côté droit, et devenir un titulaire d'ici deux ans. Il a besoin de travailler tactiquement, défensivement. Les rumeurs Manchester l'été dernier? Oui, c'est fondé. Il y avait eu une rencontre en mars 2016... C'était avec le responsable du recrutement, mais l'arrivée de José Mourinho avait changé la donne, car ses priorités étaient de recruter des joueurs déjà très confirmés.» Après, il y a aussi la présence de Faouzi Ghoulam, qui pourra faciliter l'intégration, mais je ne pense pas que cela ait joué dans le choix d'Adam de rejoindre Naples. Ça ne l'a pas influencé je crois, car l'important était de sentir, dans le discours du club, de tout le club autour de lui, cette envie de bien l'accueillir. Le caractère du club et de la ville, c'est aussi à l'image d'Adam.» «Vous savez, c'est allé très vite pour Adam, il a été très vite médiatisé, grâce à ses performances, puis il a vite signé un nouveau contrat, donc je crois que cela a pu lui faire tourner un peu la tête, toute cette médiatisation, ces sollicitations, ces renégociations de contrat, ces histoires avec la sélection d'Algérie...