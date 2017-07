LIMOGÉ DE SON POSTE AU MCA Sonatrach met fin au règne de Ghrib

Par Lounès MEBERBECHE -

Ghrib, un président encombrant pour la Sonatrach

Malgré un bon parcours sportif cette saison en championnat de Ligue 1, en coupe d'Algérie et surtout en coupe de la CAF, la maison mouloudéenne n'en finit pas d'être secouée par des polémiques, à l'instar de la gestion financière du club.

A l'issue de la saison et voulant à tout prix redresser la situation du Doyen, les responsables de la firme pétrolière ont décidé de prendre les choses en main en procédant à des changements importants au sein du club algérois. Ainsi, la première cible des responsables de Sonatrach dans cette vague de décisions est bel et bien le manager général de l'équipe, Omar Ghrib, qui a été forcé à la démission de son poste, alors que ce dernier a déclaré hier à la chaîne Ennahar TV en avoir «marre de travailler avec des perdants et préfère quitter le club sur de bons résultats». Il décide ainsi de quitter le MC Alger, malgré la qualification avant-hier aux quarts de finale de la coupe de la CAF. Rappelons que ce n'est pas la première fois que Omar Ghrib exprime son intention de quitter le navire du Doyen, il l'avait déjà fait en décembre 2016, après un bras de fer avec Sonatrach sur les financements du club. Sonatrach reproche à ce responsable mouloudéen controversé ses déclarations incendiaires à l'encontre de l'actionnaire majoritaire au MCA qui n'arrêtait pas d'attaquer celui-ci, lui reprochant de ne pas payer les joueurs à temps, ce qui a envenimé la situation au sein de l'équipe. La décision de limoger Ghrib a été prise le semaine dernière, mais la direction de Sonatrach a préféré temporiser pour permettre au club de disputer son mach de coupe de la CAF contre Platinum Stars avant d'officialiser cet acte. Après l'élimination du MC Alger de la coupe d'Algérie, Ghrib avait menacé de «tout déballer», mais Sonatrach a anticipé ce nouveau dérapage en le limogeant. Il faut relever que le MCA a raté ses objectifs cette saison en ratant le tire de champion d'Algérie et la coupe d'Algérie. Il est vrai que le Mouloudia est qualifié aux quarts de finale de la coupe de la CAF, mais celle-ci était un objectif secondaire. Par ailleurs, selon notre source, même le président du conseil d'administration de la SSPA/Le Doyen, Zaïd Ladj, aurait lui aussi sauté du navire mouloudéen avec cette histoire de l'audit et du rapport financier qui enfonce la direction du MCA. Pour la succession de Ghrib, Sonatrach aurait décidé de rappeler Kamel Kaci Saïd qui avait fait un passage au MCA en tant que manager général en compagnie de...Ghrib comme président. Kaci Saïd sera appelé à occuper le poste de cette même fonction, alors qu'un autre retour est annoncé, celui de Achour Betrouni au poste du DG de la SSPA-Doyen, tandis que Mustapha Maza devrait lui occuper le poste de président du club et responsable direct de l'équipe senior. Ainsi, contre toute attente, Sonatrach a décidé de mettre un terme au camouflet qui règne au MCA dans l'optique de redorer l'image du Doyen. Reste à savoir si cela apporterait des résultats mais surtout qu'en serait-il des dossiers sombres sur la gestion financière de Omar Ghrib? Affaire à suivre.