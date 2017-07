RÉUNION DU BUREAU FÉDÉRAL DE LA FAF Les premières décisions de Zetchi tombent

Par Saïd MEKKI -

Le président de la FAF a donné priorité à la restructuration et à la relance du football national

Plusieurs décisions ont été prises lors de la réunion du BF de la FAF dont la préparation du déplacement des Verts en Zambie, les propositions de la DTN, la réunion CNAS-LFP-FAF, la CRL, sans oublier le départ de Ali Malek de la commission de la coupe d'Algérie.

Après les deux premières victoires des Verts en amical face à la Guinée le 6 juin et lors de la première journée des éliminatoires de la CAN 2019 le 11 juin face au Togo, les responsables de l'Equipe nationale tout comme le staff technique national sont satisfaits des résultats, mais pensent que le contenu est à améliorer. Et dans la perspective de la prochaine rencontre Zambie - Algérie qui entre dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du monde-2018, les membres ont eu un compte rendu de la délégation composée de MM. Djahid Zefizef et Hakim Medane qui s'est déplacée à Lusaka, capitale de la Zambie où aura lieu le match pour préparer le séjour de la délégation algérienne en Zambie. Les responsables de l'Equipe nationale qui sont en contact permanent avec leurs homologues zambiens, tiennent à remercier notre représentation diplomatique à Lusaka et la Fédération zambienne pour leur disponibilité. A cet effet et pour rentabiliser sportivement les déplacements de l'Equipe nationale A en Afrique, les membres du Bureau fédéral proposent de déplacer les sélections jeunes avec les A et organiser des rencontres amicales avec les sélections des pays hôtes. Une proposition qui a fait l'unanimité parmi les membres du bureau fédéral en attendant sa concrétisation.



Propositions de la DTN

Le directeur technique national a fait des propositions pour mettre fin aux nombreux forfaits dans les matchs des catégories jeunes. Pour dissuader les équipes de déclarer forfait, la direction technique nationale propose les sanctions financières progressives selon le nombre de forfaits. D'autre part, et concernant l'organisation des différents championnats dans les catégories jeunes, la direction technique nationale veut un système permettant aux jeunes d'avoir au moins 30 matchs par saison. La DTN propose à cet effet un championnat à cinq groupes composés de 16 équipes appartenant à la Ligue 1 Mobilis, à la Ligue 2 Mobilis et à la DNA. Ce championnat sera géré par la Ligue nationale de football amateur. Pour les divisions régionales, la DTN propose des formules de championnat modulées de façon à permettre à des groupes de moins de 16 équipes de jouer 30 matchs par saison avec un aller et retour plus des play-offs et des play-downs. La direction technique nationale propose enfin que les équipes de L1 et de L2 Mobilis entrent en scène en coupe d'Algérie à partir des 16es de finale pour éviter des confrontations entre ces clubs dans les tours préliminaires avec le souci permanent de maintenir la qualité.



Réunion CNAS-LFP-FAF le 6 juillet

Par ailleurs, la LFP prépare la nouvelle saison 2017-2018 et décide qu'une fois que les clubs choisissent le stade où ils accueilleront leurs adversaires avant le coup d'envoi du championnat, ils ne pourront plus changer de domiciliation. A partir de la saison 2018-2019, aucun club amateur ne pourra jouer en Ligue 1 et Ligue 2 Mobilis. Cette décision sera ajoutée aux modalités d'accession et de rétrogradation. Une équipe professionnelle qui rétrograde en Division nationale amateur peut garder son statut professionnel pendant une saison. Pour assainir la situation avec la Cnas, une réunion entre les responsables de la Cnas, ceux de la Ligue professionnelle de football et ceux de la Fédération algérienne de football aura lieu le 6 juillet à 11h au siège de la FAF à Dély Ibrahim. Quant à la commission d'homologation des stades, elle sera installée dans les jours à venir avec pour la première fois la présence d'un représentant des médias pour constater les conditions de travail des journalistes.



Nouvelle composante de la CRL

Depuis le dernier Bureau fédéral, la chambre des résolutions des litiges a reçu 51 dossiers de litiges contre des équipes de Ligue 1 Mobilis et 25 dossiers de litige contre des équipes de Ligue 2 Mobilis. 36 décisions ont été prises à l'encontre de ces clubs qui ont été mis en demeure avant leur convocation par la commission de discipline le cas échéant. Mieux encore, la CRL décide que des communiqués seront régulièrement mis en ligne pour rafraîchir la liste des clubs interdits de recrutement. Les joueurs ont jusqu'au 20 juillet pour réclamer leur salaires impayés. A partir de 3 mois et 1 jour, le joueur peut réclamer ses salaires impayés et sa lettre de libération. Enfin, la composante humaine de la CRL sera composée de trois juristes dont la juriste de la Fédération, un représentant des joueurs en activité, un représentant des entraîneurs, un représentant de l'Amicale des anciens internationaux, un représentant de la Ligue 1 Mobilis et un représentant de la Ligue 2 Mobilis. La nouvelle composante sera installée cette semaine. Après le constat de la commission de coordination avec les ligues présidée par MM. Ammar Bahloul et Mohamed Ghouti qui ont découvert plusieurs dysfonctionnements dans les différentes divisions du football amateur, le président de la FAF a demandé de sévir sur la base d'une application rigoureuse des règlements. D'autre part, le Bureau fédéral invite tous les clubs victimes de ces procédés de se manifester pour permettre à la fédération de sévir.



Bakiri remplace Malek

Bakiri, membre du Bureau fédéral sera le nouveau président de la commission de la coupe d'Algérie dès la saison prochaine en remplacement de Ali Malek. A cet effet, le président de la Fédération algérienne de football a tenu à remercier Ali Malek pour le travail réalisé à la tête de cette commission. D'autre part, la finale de la coupe d'Algérie édition 2017 aura lieu le 5 juillet 2017 à 16h30 au stade 5-Juillet 1962. Une réunion pour la préparation de cette grande fête de football a déjà eu lieu avec tous les acteurs concernés au siège de la Fédération et d'ici le 5 juillet, jour de la finale, tout sera mis en oeuvre pour la réussite de cette finale.



Koussa a eu gain de cause

Après avoir déclaré qu'il ne veut pas d'Amalou dans sa commission fédérale d'arbitrage, Messaoud Koussa, a donc demandé aux membres du Bureau fédéral de choisir lui-même son équipe. Une équipe composée de huit personnes. Une demande à laquelle les membres ont accédé après un long débat.



L'hôtel de la FAF réhabilité

Tous les dossiers d'investissement ont été finalisés avec entre autres la réhabilitation de l'hôtel les Verts du Centre technique national de Sidi Moussa qui aura un standing d'un hôtel 4 étoiles. L'hôtel les Fennecs sera réhabilité grâce aux subventions de la FIFA. Le Bureau fédéral a désigné trois commissions de contrôle: une commission d'ouverture des plis, une commission d'évaluation des offres et une commission des marchés qui est le Bureau fédéral. Elle a également adopté le manuel des marchés proposé par Djahid Zefizef, président de la commission des finances.