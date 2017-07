AFROBASKET 2017 (MESSIEURS) La Tunisie et le Sénégal coorganiseront la compétition

La branche africaine de la Fédération internationale de basket-ball, FIBA Afrique, a confirmé samedi dernier que la Tunisie et le Sénégal co-organiseront l'AfroBasket 2017 du 8 au 16 septembre. Les 16 équipes participantes seront réparties en quatre groupes de quatre pour la phase de groupes qui se disputera du 8 au 10 septembre. Dakar, la capitale sénégalaise accueillant deux groupes et les deux autres groupes seront basés à Tunis, la capitale de la Tunisie, précise le communiqué de FIBA Afrique. Les deux premières équipes de chaque groupe se retrouveront à Tunis, qui accueillera la phase finale (quarts de finale, demi-finales et finale) du 14 au 16 septembre. Les deux équipes classées 3e et 4e de chaque groupe à l'issue de la phase de groupes seront éliminées de la compétition. Les équipes qualifiées sont: l'Angola, l'Afrique du Sud, le Cameroun, la République centrafricaine, la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo, l'Egypte, la Guinée, le Mali, le Maroc, le Mozambique, le Nigeria, l'Ouganda, le Rwanda, le Sénégal et la Tunisie.