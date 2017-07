ANDERLECHT Hanni prolonge son contrat jusqu'en 2022

L'attaquant international algérien d'Anderlecht Sofiane Hanni a prolongé son contrat de deux années supplémentaires, soit jusqu'en 2022, a rapporté avant-hier le site spécialisé Walfoot. Cette prolongation de contrat est assortie d'une revalorisation salariale pour le capitaine d'Anderlecht, arrivé au Sporting l'été dernier en provenance du FC Malines (Belgique) pour 2 millions d'euros. La direction d'Anderlecht a fixé sa clause libératoire à 25 millions d'euros. Hanni (26 ans) a terminé la saison en tête des meilleurs passeurs avec 14 passes décisives. Le joueur avait signé son premier contrat professionnel avec le FC Nantes en 2008. Il avait été convoqué une première fois en sélection nationale à l'occasion de la double confrontation face à l'Ethiopie en mars 2016, dans le cadre des qualifications de la coupe d'Afrique des nations 2017. Il a été l'auteur du but de la victoire face au Togo (1-0) le 11 juin à Blida, en match comptant pour la 1ère journée (Gr.D) des qualifications de la CAN 2019. En six apparitions avec les Verts, Hanni compte 4 buts.