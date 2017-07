AS MONACO PSG, Real Madrid... Que fera Mbappé?

Cet été, le choix de Kylian Mbappé est attendu par tous. Selon vous, que fera l'attaquant de l'AS Monaco? Depuis déjà de longues semaines, le feuilleton Kylian Mbappé agite les médias. A seulement 18 ans, l'attaquant de Monaco déchaîne les cadors européens. Le PSG et le Real Madrid seraient prêts à offrir plus de 135 millions d'euros pour s'offrir l'international français. Toutefois, du côté du Rocher, on ne veut pas se séparer de sa pépite. Actuellement, Monaco ferait tout pour offrir une prolongation de contrat à Mbappé afin de le voir rester encore quelques mois. Si l'attaquant est actuellement en vacances, son choix est attendu avec impatience. Si tout le monde se demande donc que fera Kylian Mbappé pour la suite de sa carrière, le prince Albert II de Monaco semble avoir une petite idée. Dernièrement, il a lancé:

«Est-ce qu'on peut se permettre de laisser partir Kylian Mbappé? Non. On fait tout pour le retenir. Maintenant il y a des discussions en cours. Il a envie de rester. Je crois qu'on arrivera à un accord.» Cela se réalisera-t-il dans les prochaines semaines? Le feuilleton Mbappé ne semble en tout cas pas du tout terminé...