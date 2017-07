BAYERN MUNICH Ancelotti bouge pour Alexis Sanchez

Hier soir, Alexis Sanchez devait jouer la finale de la coupe des Confédérations avec le Chili contre l'Allemagne et il ne sait pas encore si son avenir sera à Arsenal ou ailleurs. Alexis Sanchez va être l'une des stars de ce mercato. En effet, nul ne sait pour le moment si l'attaquant chilien sera un joueur d'Arsenal la saison prochaine. S'il a avoué qu'il savait ce qu'il voulait faire, sans en dire plus, le grand public ignore pour le moment tout de son avenir. Pourtant, le PSG le suivait, mais c'est surtout le Bayern Munich qui semble tenir la corde. Un temps, on annonçait que le club bavarois était prêt à lui offre le modique salaire de 342 000 euros par semaine. Toutefois, Uli Hoeness, le patron du champion d'Allemagne en titre, avait tué la rumeur dans l'oeuf en expliquant que sa formation ne paierait jamais un tel montant pour un joueur. Mais cette fois, Carlo Ancelotti, le technicien italien qui a déjà recruté Corentin Tolisso en provenance de l'Olympique Lyonnais, a évoqué le sujet en conférence de presse. «Si une opportunité survient, le club sera prêt. Il y a beaucoup de rumeurs. Alexis est un grand joueur, mais pas le seul au monde. J'aime bien Alexis», a commencé par développé l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain et du Real Madrid lors d'une conférence de presse lors du premier jour de la préparation du Bayern Munich. Il a continué, dans des propos rapportés par l'Evening Standard, de dire qu'il existe des possibilités sur le marché estival. «Il existe des possibilités sur le marché des transferts, qui peuvent aller dans de nombreuses directions. Je crois que le marché est actuellement un peu fou et le Bayern n'est pas un club fou Je connais la culture de ce club et je ne demanderai aucun joueur pour qui le club doit dépenser des sommes folles, mais s'il y a des occasions, pourquoi pas?» Quoi qu'il en soit, Ancelotti est ambitieux cette saison pour faire mieux qu'une demi-finale de Ligue des champions.