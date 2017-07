CA BORDJ BOU ARRÉRIDJ "La nouvelle saison est bien étudiée"

Le président du club du CA Bordj Bou Arréridj, Moussa Merzougui, a qualifié de «professionnelle» et «étudiée» la phase de préparation de la saison prochaine au cours de laquelle l'équipe jouera l'accession. «L'équipe combattra la saison prochaine pour l'accession en Ligue 1 Mobilis, tant souhaitée par les supporteurs. La phase de préparation se déroule de manière professionnelle et étudiée», a affirmé le même responsable. Le club a recruté plusieurs joueurs «expérimentés», notamment les défenseurs Redha Babouche (ex-CA Batna), Mohamed Zidane (ex-RC Relizane) et Khaled Bouhakak (ex-AS Khroub) qui, selon le président du CABBA, apporteront la valeur ajoutée en attendant de faire signer d'autres joueurs qui renforceront «prochainement» l'équipe. Ce dernier est revenu par ailleurs sur le cas du nouvel entraîneur Liamine Bougherara, contacté par certains clubs, mais qui a finalement décidé de rester. «Il y avait quelques contacts avec certains clubs qui voulaient bénéficier des services de ce coach», assurant toutefois que «Liamine Bougherara qui a accepté de rejoindre l'équipe du CABBA pour une durée de deux ans, a décliné plusieurs offres séduisantes». L'ex-entraîneur du DRB Tadjenanet gère personnellement l'opération de recrutement des joueurs au CABBA, a conclu la même source.