CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE DE TRAMPOLINE ET TUMBLING JEUNES Les gymnastes de Ksar el Boukhari se distinguent à Oran

Les gymnastes de l'OC Ksar El Boukhari (Médéa) se sont illustrés aux épreuves de la 2ème étape du championnat d'Algérie de trampoline et tumbling individuel benjamins, minimes et cadets filles et garçons, clôturées samedi dernier à la salle spécialisé de Haï Sabah d'Oran.

Les athlètes de l'OC Ksar El Boukhari ont dominé les épreuves chez les filles et les garçons, remportant les premières places, suivis de l'ES Oran et Saïda. Cette compétition de sports acrobatiques de deux jours, organisée par la Ligue oranaise de gymnastique, a regroupé 218 participants (76 filles et 142 garçons) représentant 23 clubs de huit wilayas, à savoir Alger, Béjaïa, Médéa, Blida, Béchar, Saida, Mostaganem et Oran.

A l'issue de ce Championnat national de trampoline et tumbling, composé de deux étapes, après la première organisée le 6 mai dernier à Tipasa, les six premiers de chaque catégorie seront qualifiés à la phase finale, prévue en octobre à Alger, lors du Festival national de gymnastique toutes catégories qui regroupera différentes spécialités.

Le président de la ligue oranaise, Haddad Ahmed, a estimé que cette deuxième phase nationale a été d'un niveau technique «moyen» espérant que les athlètes retrouveront progressivement la forme et un véritable niveau lors de la phase finale. «Nous avons découvert lors de cette compétition de jeunes talents animés d'une volonté d'aller de l'avant», a-t-il souligné.

Cette ultime étape du Championnat national s'est clôturée par une cérémonie de remise de cadeaux aux vainqueurs, en présence de membres de la Fédération algérienne de gymnastique et de représentants de la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya d'Oran.