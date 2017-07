JS KABYLIE Boukhanchouche signe deux ans

La JS Kabylie a réussi samedi à s'attacher les services du désormais ex-milieu de terrain de l'OMédéa, Salim Boukhanchouche. L'enfant de Merouana, Salim Boukhanchouche (26 ans) débarque à la JSKabylie pour un contrat de deux saisons et arrive en provenance de l'O Médéa après avoir trouvé un accord avec les dirigeants de son ancien club, pour l'achat de la lettre de libération. Ayant déjà assuré les services des défenseurs Saâdou et Chetti, et le milieu de terrain Boukhenchouche qui ont déjà signé leurs contrats respectifs, le président Hannachi accélérera l'opération recrutement à partir de la semaine en cours, pour faire signer d'autres éléments susceptibles d'apporter un plus à l'équipe. En multipliant les contacts avec les différents joueurs ciblés, Hannachi veut en finir avec les recrutements, pour se consacrer, pleinement, au stage d'intersaison. Ainsi, cette semaine sera décisive pour le club kabyle qui pourra, si tout se passe bien, clore son recrutement.