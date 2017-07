LEICESTER CITY Mahrez tout proche d'Arsenal?

Rien n'est encore officiel mais depuis hier matin, les rumeurs d'une signature de l'international algérien Riyad Mahrez à Arsenal se font de plus en plus insistantes. Alors que le joueur africain de l'année 2016 passe comme à son habitude quelques jours dans le village de son défunt père Beni Snous, on a appris hier que son transfert chez les Gunners devrait se conclure cette semaine. C'est un journaliste freelance travaillant notamment pour la BBC, Dale O'Donnell, qui a révélé qu'une signature devrait intervenir cette semaine. L'information immédiatement relayée par bon nombre de site anglais, démontre l'ambition du club dirigé par Arsène Wenger qui outre l'international algérien a coché le nom de l'avant centre français Alexandre Lacazette ainsi que l'une des pépites de Monaco Thomas Lemar. Par ailleurs, selon le média Sport, Mahrez s'est finalement lassé d'attendre les propositions de contrat de son club de rêve le FC Barcelone. Alors, il a décidé de s'engager avec les Gunners pour 4 ans. Les Foxes vont empocher pas moins de 40 millions d'euros, selon nos confrères espagnols.