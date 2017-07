TOURNOI DE PLAY-DOWN Les quatre clubs maintenus connus

L'IR Bordj Bou Arréridj, l'USM Blida, le CSC Gué de Constantine et le CSMBB Ouargla ont assuré leur maintien en Super-Division A de basket-ball (messieurs), à l'issue de la 2e et dernière journée du 3e et dernier tournoi play-down disputée samedi à Hammam Bouhadjar et Aïn Larbaâ dans la wilaya de Témouchent. Les autres clubs, à savoir, l'OMS Miliana, RC Constantine, COBB Oran et l'AB Skikda joueront un dernier tournoi prévu du

14 au 16 juillet à Alger, à l'issue duquel les deux derniers seront relégués en Super-Division B la saison prochaine.