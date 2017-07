TOURNOI «KOZA WOS CUP» DE TENNIS (TURQUIE) Bouchareb disputera les qualifications

Le tennisman algérien Yasser Bouchareb disputera les qualifications de la Koza WOS Cup, prévue du 10 au 16 juillet à Istanbul (Turquie), suivant le programme de compétition dévoilé samedi par les organisateurs. Une compétition à 15.000 USD, prévue sur les courts en terre battue du Koza World of Sports et dont les tours qualificatifs auront lieu les 8 et 9 juillet. Bouchareb (28 ans) devrait connaître son adversaire au premier tour des qualifications à l'issue du tirage au sort qui sera effectué sur place, le vendredi 7 juillet.