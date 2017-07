US BISKRA Hamidi, Bencheikh et Chaouti s'engagent

Après un moment de doute et de tergiversations, l'opération recrutement prend sa vitesse de croisière au sein de l'US Biskra, avec des recrues qui commencent à affluer et d'autres attendues pour les tout prochains jours, pour ne pas dire dans les prochaines heures. La direction de l'US Biskra et en l'espace de une journée a réussi à engager trois nouveaux joueurs. Le jeune défenseur latéral droit de SCMOran, Kamel Hamidi, le latéral gauche du MCOran, Bencheikh Abdellah et le désormais ex-sociétaire de l'ABoussaâda, Chaouti, qui ont paraphé, cet après-midi, des contrats de deux saisons. L'opération devrait se poursuivre cette semaine avec l'arrivée d'au moins 10 autres nouveaux joueurs.