CHAMPIONNATS D'AFRIQUE U20 D'ATHLÉTISME La moisson algérienne passe à 11 médailles

La compétition sera bouclée aujourd'hui à Tlemcen

Les deux sauteurs algériens, Reda Boudechiche et Youcef Oucheni ont terminé respectivement à la 1ère et à la 2ème place du concours du saut à la perche, avant-hier à Tlemcen, à l'occasion de la 3e et avant dernière journée des championnats d'Afrique d'athlétisme des moins de 20 ans. Les perchistes algériens sont vraiment à l'honneur dans cette 13e édition des championnats d'Afrique. Après l'or et l'argent de Massika May Mezioud et de Hassiba Kasmi, glanés jeudi dernier, c'est au tour de leurs camarades masculins de faire de même et ainsi offrir à l'Algérie deux nouvelles médailles, l'une en or et l'autre en argent. Au moment où ces deux concurrents du jour n'ont pas pu franchir le cap des 4 m, Boudchiche, bien décidé à monter sur la plus haute marche du podium, a visé très haut dès son entame de concours en mettant la barre à 4.,30 m. Un choix certes audacieux, mais qui a fini par payer. En effet, en voulant mettre tout le monde d'accord, l'homme du jour a joué avec le feu et a failli rater son championnat. Après deux tentatives ratées, la troisième fut la bonne pour celui qui a offert à l'Algérie sa deuxième médaille d'or dans ces joutes. Par la suite, Boudchiche a tenté sa chance à une barre à 4,50 m sans succès. Concernant son compère, Oucheni, il a fini deuxième avec un saut à 4m, alors que le Tunisien Abdelrahman Sassi ferme la marche en terminant troisième (3,20 m). Ces deux nouvelles médailles s'ajoutent aux 9 autres glanées durant ces trois jours de compétition. Elles permettent à l'Algérie de remonter à la 3e place au classement général (2 or, 5 argent, 4 bronze) juste derrière l'Ethiopie (7 or - 18 au total) et l'Afrique du Sud (7 or - 11 au total). Plus tôt dans l'après-midi, Sid Ali Aboudi s'est distingué au lancer de marteau en remportant une méritoire médaille d'argent avec un jet à 59.65 m. Déception, en revanche, pour Mohamed Mahdi Zekraoui et Mehdi Ani Nait Abdelaziz au 200 m. Les deux Algériens sont passés à la trappe dès les séries. Le premier a terminé 3ème de sa course (21.36), alors que le second a franchi la ligne d'arrivée à la 4ème place (21.86) de la 3ème série. Il faut noter que l'Algérie est assurée de récolter une autre médaille dans le relais 4x100 m dames, d'argent au minimum, où les Algériennes auront comme seul adversaire leurs homologues zimbabwéennes. Concernant les autres Algériens attendus lors de la 3e journée, prévue hier, il y a Afaf Benhadja à l'heptathlon, Tahar Lazaar et Oussama Cherrad au 800m et le relais 4x100 m messieurs.