IL EST LE NOUVEAU COACH DU NAHD Neghiz entame sa mission au Nasria

Par Lounès MEBERBECHE -

L'ex-adjoint de Gourcuff face à un nouveau défi

Le nouveau coach des Sang et Or s'est rendu hier au complexe Bensiam pour rencontrer les dirigeants et finaliser son accord, profitant de sa présence pour visiter les installations du club, avant de signer son bail d'une année.

C'est désormais officiel, l'ancien entraîneur national-adjoint, Nabil Neghiz, s'est engagé hier avec NA Hussein Dey afin de diriger la barre technique pour un contrat d'une saison. Cela est intervenu après un accord final trouvé cette semaine avec la direction du Nasria pour ainsi remplacer le technicien français Alain Michel, parti au terme de la saison écoulée. Neghiz qui a donné son accord au MO Béjaïa le 23 juin dernier, a finalement décidé de changer de cap après un désaccord financier, nous dit-on. L'ex-coach de l'Olympique Médéa sera donc épaulé dans sa mission par l'ancien joueur et entraîneur-adjoint du Nasria, Billel Dziri. Ce dernier a déjà entamé sa mission en dirigeant la reprise des entraînements qui a bel et bien eu lieu avant-hier après-midi au niveau du complexe Bensiam. Une séance marquée par l'absence de plusieurs joueurs, à savoir Gasmi, Khiat, Ouertani, Coumbassa, Bendebka, Mokhtar, Ouali et enfin Ouhadda. La séance a été dirigé par Dziri et qui s'est déroulée dans le calme et une ambiance bon enfant. Dziri Billel n'a pas été très tendre avec ses joueurs, en imprégnant d'entrée un rythme assez élevé. Notons que parmi les éléments de la saison dernière, il y avait Herida, Merbah, Ferhat, Laribi, Ardji et El-Orfi, ainsi qu'une bonne partie des jeunes, à l'image de Bouzidi, Khacef, Aït Abdelmalek et Haroun. Aussi, les nouveaux joueurs du Nasria étaient eux aussi présents, en l'occurrence les sept nouvelles recrues, le défenseur latéral droit Allati Walid, Chouiter, Azzouz, Brahimi, Oukkal, Roudine et Harrag qui se sont eux également entraînés avec le groupe. Pour revenir à Nabil Neghiz, ce dernier s'est rendu comme prévu au complexe Bensiam pour rencontrer les dirigeants et finaliser l'accord qui avait été conclu entre les deux parties. Neghiz a profité de l'occasion pour visiter les installations du club, avant de signer le contrat le liant au Nasria jusqu'à la fin de la saison. Il a eu également à discuter avec son adjoint, Billel Dziri, avant une première prise de contact avec son groupe, ne serait-ce qu'avec les présents. Le Nasria, qui a terminé la saison 2016-2017 à la 7e place au classement, sera engagé en Coupe arabe des clubs prévue en Egypte du 22 juillet au 5 août. Le représentant algérien évoluera dans le groupe A avec le Al Ahly du Caire (Egypte), Al Wihda (Emirats arabes unis) et El-Fayçali (Jordanie).