COUPE D'ALGÉRIE : LE CRB ET L'ESS PRÉPARENT LA FINALE Les dernières retouches

Par Saïd MEKKI -

Qui de l'Aigle noir ou du CRB choisira dame coupe?

Dans les deux camps, on ne parle que du trophée. Et ce qui est sûr c'est qu'un seul club pourrait être sacré, d'aucuns ne peuvent se hasarder à un quelconque pronostic dans la mesure où une finale de coupe d'Algérie pourrait se jouer sur des détails.

Les deux finalistes de la coupe d'Algérie, le CR Bélouizdad et l'ES Sétif, sont en pleine préparation de la finale qui les opposera mercredi prochain au stade du 5-Juillet. Du côté du CR Belouizdad, la dernière séance d'entraînement sur la pelouse du stade du 20-Août devrait avoir lieu, hier, au moment où on mettait sous presse. Car pour la suite, les joueurs du coach marocain, Badou Zaki, rentreront en mini stage jusqu'au jour de la finale. Les joueurs éliront domicile à l'hôtel Hani pour éviter toute pression surtout pour un match aussi important que la finale de la plus prestigieuse des compétitions nationales, à savoir la coupe d'Algérie. Le coach Badou Zaki enregistre avec satisfaction la bonne évolution de la situation sanitaire de ses joueurs blessés. Hamia souffre du genou et retrouve petit à petit ses sensations en participant activement aux entraînements. C'est aussi le cas pour Draoui et Nemdil qui sont complètement rétablis de leurs blessures respectives. Les fans des Rouge et blanc veulent bien que leur équipe termine la saison avec un titre alors qu'en championnat l'équipe a terminé dans le haut du tableau. Et à ce propos, l'attaquant Lakroum estime que «nous n'avons rien à perdre après avoir souffert en championnat avant de nous rattraper lors des derniers matchs. Nous jouerons donc notre coup à fond en donnant le meilleur de nous-mêmes pour offrir ce trophée à nos fidèles supporters qui ne cessent de nous encourager...». D'autre part, et tout comme l'ES Sétif, son rival de mercredi prochain qui vient d'organiser avant-hier, la présentation du trophée à Sétif avec également la présentation de son nouvel équipement, le Chabab de Bélouizdad a fait de même hier. Dans les deux camps on ne parle que de gagner ce trophée. Et ce qui est sûr c'est qu'un seul club pourrait être sacré seulement, d'aucuns ne peuvent se hasarder à un quelconque pronostic dans la mesure où une finale de coupe d'Algérie pourrait se jouer sur des détails. Et justement, c'est pourquoi les deux équipes se préparent activement et sont concentrés sur ce trophée tant convoité. Du côté de l'ES Sétif, et après la reprise des entraînements jeudi dernier, le staff technique avait songé à se préparer à Alger, soit au Centre technique de Sidi Moussa, soit à Bab Ezzouar avant de décider finalement de poursuivre la préparation de cette finale à Sétif. C'est donc demain que l'équipe se déplacera à Alger dans un grand hôtel de la capitale. Tous les fans de l'ES Sétif, joueurs, staffs et responsables inclus ne parlent que du doublé. Après avoir assuré un retour sans faute en championnat pour terminer à la première place du podium, les Noir et blanc ne veulent en aucun cas rater ce trophée pour un doublé. Pour Madoui qui a goûté aux délices de Dame Coupe en le remportant par deux fois en qualité de coach adjoint, il n'a pas du tout caché qu'il veut cette fois-ci réussir le pari de la gagner pour la première fois en qualité de coach principal. Et les joueurs qui sont aussi motivés que lui cherchent bien à arracher ce trophée et ainsi terminer cette saison en apothéose. Djabou, le capitane sétifien n'hésite pas du tout à annoncer que «nous voulons le doublé. C'est vrai que nous avons déjà battu le CR Bélouizdad, mais la finale de mercredi prochain serait bien différente. Tout va donc se jouer sur le terrain et nous allons fournir tous les efforts nécessaires pour arracher le trophée et l'offrir à notre fidèle public», a conclu le maître à joueur de cette équipe de l'entente de Sétif.