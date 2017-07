Un dispositif sécuritaire important mobilisé pour l'évènement

«Un nombre important» de policiers, tous grades confondus, ont été mobilisés pour assurer le bon déroulement de la finale de la coupe d'Algérie, prévue demain à 16h30 au stade du 5-Juillet et devant opposer le CR Belouizdad et l'ES Sétif, selon la direction générale de la Sûreté nationale (Dgsn). Ce dispositif sécuritaire sera déployé à l'intérieur et aux alentours du stade pour encadrer les supporters des deux équipes. Il sera également appuyé par des hélicoptères qui sillonneront tout Alger afin d'assurer un bon déroulement de ce grandiose événement qui drainera la grande foule parmi les fans des deux clubs, indique un communiqué de la Dgsn transmis à notre rédaction. Les points de contrôles et autres barrages routiers seront renforcés par des brigades mobiles et des motards pour assurer la fluidité de la circulation automobile et éviter ainsi qu'il y ait des bouchons pouvant causer des désagréments aux automobilistes, suivant les instructions du directeur général de la Sûreté nationale, le général-major Abdelghani El Hamel, précise-t-on de même source.