ALI BENARBIA, EX-JOUEUR INTERNATIONAL "Ounas, un bon petit joueur"

Consultant de l'émission L'After Foot de RMC, l'ex-international algérien Ali Benarbia s'est exprimé sur le départ à Naples de Adam Ounas: «Si je suis les Girondins de Bordeaux et que je reçois 12 ou 15 millions d'euros pour Ounas, mais je le vends de suite. On ne sait pas ce qu'il va donner à l'avenir, même si c'est un bon petit joueur, avec du talent et avec 12 millions, tu peux recruter pour le remplacer et refaire ton équipe. Aujourd'hui, on ne peut pas acheter du lourd à cause des clubs anglais qui prennent tout, donc il faut acheter malin. Nice le fait depuis des années, alors pourquoi Bordeaux n'arriverait pas à le faire? Adam Ounas, c'est un très bon joueur, mais il n'a pas été dans la régularité, donc quand une grosse offre arrive il faut le vendre.»