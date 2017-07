ALI MOUSSA, COACH ADJOINT DU CRB "Je veux gagner mon premier trophée en tant que technicien"

«J'avais eu l'occasion de soulever le trophée en 1995 et maintenant je veux vivre les mêmes sensations à partir du banc. Bien évidemment, ce ne sera pas les mêmes émotions vu que comme joueur, j'avais la possibilité d'extraire mon énergie sur le terrain mais sur le banc de touche, c'est différent. Je ne suis pas prêt d'oublier les moments qui ont suivi la fin du match de la finale de 1995 face à l'Olympique Médéa (2-1, ndlr), c'était une joie indescriptible sur le terrain et dans les gradins. Huit ans plus tard, j'ai perdu la finale de 2003 face à l'USM Alger (2-1, but en or), c'était très dur à avaler. Aujourd'hui, je ne suis pas disposé à connaître le même sort et inch'Allah nous serons à la hauteur pour offrir au CRB une nouvelle consécration. Je pense que ce sera du 50/50. C'est une finale indécise et ouverte à tous les pronostics. Rien ne doit être laissé au hasard. Nous avons une revanche à prendre, non seulement sur l'ESS mais sur le fait que ce club court toujours derrière son premier titre depuis 2009. Les joueurs sont extrêmement motivés et je ne pense pas que le différend financier qui les oppose avec la direction va influer négativement sur leur rendement. Franchement, je reste confiant d'autant que l'équipe a démontré qu'elle restait capable de battre n'importe quel adversaire. Je connais bien les supporters du CRB que j'ai toujours eu l'occasion de côtoyer quand j'étais joueur. Ils attendent cette finale avec impatience et ce trophée qu'ils souhaitent emmener à Belouizdad. Je leur demande de soutenir tel un seul homme leur équipe tout au long de cette finale et inch'Allah on leur procurera de la joie.»



Zorgane, coach adjoint de l'ESS

«Un match à chances égales»

«ESS et CRB ont tous les deux une histoire particulière avec Dame Coupe et drainent un nombre important de supporters derrière eux, rendant ainsi quasi-imprévisible l'issue de la rencontre. Seul le terrain départagera les deux formations le 5 juillet. Le match se disputera entre deux formations qui connaissent fort bien leurs atouts réciproques. Le respect strict des instructions par les joueurs».