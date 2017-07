CHAMPIONNAT D'AFRIQUE DES ÉCHECS (INDIVIDUEL) Début des épreuves à Oran

Les épreuves du championnat d'Afrique individuel dames et messieurs des échecs ont débuté avant-hier à Oran. La cérémonie d'ouverture a eu lieu en présence de membres de la Confédération africaine des échecs et de la Fédération algérienne des échecs (FADE) et des autorités locales. Cette manifestation sportive de 11 jours, organisée par la FADE et homologuée par la Confédération africaine des échecs, regroupe 45 échéphiles dont 18 dames représentant dix pays, à savoir l'Afrique du Sud, l'Angola, le Mozambique, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, la Zambie, le Zimbabwe, l'Egypte, la Tunisie et l'Algérie. Cette compétition est dirigée par l'arbitre principal ougandais Stéphane Kisuze, assisté de quatre arbitres algériens. Le programme prévoit le déroulement du 2 au 10 juillet des épreuves du jeu classique alors que les deux dernières journées seront consacrées au jeu semi-rapide et rapide. A l'issue de ce championnat d'Afrique, le vainqueur et le deuxième au classement final dames et messieurs dans la spécialité du jeu classique seront qualifiés à la Coupe du monde des échecs, prévue fin septembre en Géorgie.