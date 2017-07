CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE PAR ÉQUIPES DE JUDO Les minimes, cadets et juniors réunis le 7 et 8 juillet à Birtouta

La Fédération algérienne de judo (FAJ) a annoncé hier sur les réseaux sociaux que le Championnat national «par équipes» des catégories minimes, cadets et juniors se déroulera les 7 et 8 juillet courant, à la salle omnisports de Birtouta (Alger). Les clubs engagés doivent présenter un minimum de trois athlètes chacun afin de participer à cette compétition nationale, organisée suivant un système d'élimination, avec double repêchage. Les catégories de poids concernées chez les minimes sont celles des -42 kg, -46 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, -66 kg et +66 kg chez les garçons, ainsi que celles des -40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg et + 63 kg chez les filles. Pour ce qui est des cadets, les catégories de poids engagées sont celles des -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg et +81 kg chez les garçons, ainsi que celles des -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg et +63 kg chez les filles. Enfin, chez les juniors, les catégories de poids concernées par la compétition sont celles des -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg et +90 kg pour les garçons, ainsi que celles des -52 kg, 57 kg, -63 kg, -70 kg et 70 kg chez les filles. Le championnat d'Algérie par équipes de la catégorie seniors a été le premier à se dérouler, les 29 et 30 juin dernier à Bou Ismaïl (Alger), et c'est le GS Pétroliers qui a été sacré devant la sélection militaire (2e), au moment où deux clubs algérois, l'USM Alger et l'USM El Harrach se partageaient la 3e place.