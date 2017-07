CHAMPIONNATS D'AFRIQUE 2017 DE VOILE L'Algérie provisoirement à la 4e place

La sélection algérienne de voile, après six manches aux championnats d'Afrique 2017 de la série Optimist actuellement en cours à Alexandrie (Egypte), occupe provisoirement la 4e place au classement général, derrière l'Angola (1er), le pays organisateur (2e) et les Emirats arabes unis (3e). Avec un total de 129 points à l'issue de ces deux premières journées des épreuves individuelles, c'est en effet l'Angola qui occupe provisoirement la première place, devant l'Egypte (178 pts) et les Emirats arabes unis (258 pts). Dans ce classement préliminaire, l'Algérie devance les autres pays du Maghreb, puisque la Tunisie et le Maroc occupent actuellement les 7e et 9e places, avec respectivement 567 et 741 points. Six athlètes représentent l'Algérie dans cette compétition, à savoir: Bouhadi Walid, Oussama Bendjaoui, Dermichi Abderrahmane, Mohamed Lazreg et Maghraoui Abdelkader chez les garçons, ainsi que Boussouar Amani chez les filles. Au total, 51 athlètes, issus de 10 pays prennent part à ces championnats d'Afrique de la série Optimist, à savoir: l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, l'Egypte, l'Angola, le Mozambique, la Tanzanie, les Seychelles, l'Afrique du Sud et les Emirats arabes unis (invités). La compétition, organisée du 1er au 6 juillet à Alexandrie, se déroule suivant un système d'élimination entre deux équipes, et c'est la formation qui cumule le moins de points qui se qualifiera au tour suivant. Les épreuves individuelles sont au programme du premier, troisième et quatrième jours de compétition, alors que la deuxième journée est consacrée aux épreuves «par équipes». Pour préparer ces championnats d'Afrique, la sélection algérienne avait effectué un regroupement du 4 au 8 juin à Mostaganem (Ouest), sous la direction de l'entraîneur national El Ghali Dahah, et son adjoint Laâziz Houari. Le stage avait démarré avec 22 athlètes et au final, seuls six d'entre eux ont été retenus pour un deuxième stage de préparation, effectué sur le même lieu, du 18 au 22 juin. La délégation algérienne a été conduite en Egypte par Drimchi Sid Ali, membre du Bureau fédéral.