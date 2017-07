MONDIAUX 2017 DE TAEKWONDO Trois médailles pour l'Afrique

La participation africaine aux 23es Championnats du monde de taekwondo, disputés à Muju en Corée du Sud, s'est soldée avec trois médailles dont deux or et une bronze, alors que la Corée a remporté la première place au classement final des médailles. Les sacres africains ont été oeuvre des représentants de la Côte d'Ivoire, du Niger et du Gabon. L'athlète Abdoulrazak Issoufou Alfaga (Niger) avait ouvert l'appétit à ses confrères, en remportant le titre mondial face au Britannique Cho Mahama (9-4) chez les +87kg. La jeune Ivoirienne Ruth Gbagbi (23 ans) a emboîté le pas à Alfaga, dans la catégorie des -62 kg, en battant l'Iranienne Zenoodin (19-9). La 3e médaille de couleur bronze cette fois-ci, a été attribuée au Gabonais Anthony Obame, après sa défaite face au Nigérien Abdoul Issoufou à la 1ère demi-finale des +87 kg, disputée, jeudi. Au terme de la 23e édition des Mondiaux de Muju, le pays hôte, la Corée du Sud s'est classée en tête du classement général avec 10 médailles (5 or, 1 argent et 4 bronze), devant la Turquie avec 3 médailles (2 or et 1 argent) et la Serbie avec 2 médailles d'or. La Côte d'Ivoire, le Niger et l'Allemagne se sont partagées la 8e place avec une médaille d'or pour chacun. Le Gabon est classé en 18e position. Au total, 64 médailles (16 or, 16 argent et 32 bronze) ont été distribuées pendant les 7 jours de combat. En l'absence de l'Algérie, 38 pays africains ont pris part à la 23e édition des Mondiaux de taekwondo de Muju.