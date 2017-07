STANDARD DE LIÈGE L'entraîneur Sa Pinto regrette un éventuel départ de Belfodil

L'entraîneur portugais du Standard de Liège, Ricardo Sa Pinto, a exprimé son regret à propos d'un éventuel départ de l'attaquant international algérien Ishak Belfodil lors du mercato d'été. «Le fait qu'il puisse partir? tout peut arriver en football. On ne peut rien contrôler jusqu'à ce que le mercato soit fermé. Ce n'est pas bon pour un coach mais c'est ainsi et on doit l'accepter», a affirmé Sa Pinto sur les colonnes du quotidien belge La Dernière Heure. Le joueur algérien, qui reste encore lié pour une saison avec la formation belge, a décidé de changer d'air et de rejoindre une équipe à la hauteur de ses ambitions. Plusieurs formations se sont positionnées pour engager Belfodil dont le dernier en date est Hanovre 96, promu en Bundesliga allemande. Belfodil (25 ans) avait rejoint l'été dernier le Standard de Liège pour un contrat d'un avant de le prolonger pour une année supplémentaire en provenance de Bani Yas (Emirats arabes unis) où il a joué pendant une année. Auparavant, il avait évolué au sein de plusieurs clubs européens, notamment en Italie où il a joué pour l'Inter Milan et Parme, entre autres. L'attaquant, formé à Lyon, a inscrit 17 buts, toutes compétitions confondues et délivré six passes décisives lors de l'exercice 2016-2017. Sa saison avec le Standard a pris fin avant terme en raison d'une opération au nez.