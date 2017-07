CHAMPIONNATS D'AFRIQUE U20 D'ATHLÉTISME L'Algérie termine à la 3e place avec 20 médailles

Les jeunes athlètes algériens ont réussi une belle participation

De retour en Algérie, 23 ans après la première édition, les championnats d'Afrique des futures stars de l'athlétisme continental, et pourquoi pas mondial, ont pris fin avant-hier soir.

L'Algérie a pris la 3e place des 13es championnats d'Afrique des moins de 20 ans, qui ont pris fin avant-hier à Tlemcen.

Les nationaux ont récolté un total de 20 médailles, dont 4 en or. De retour en Algérie, 23 ans après la première édition, les championnats d'Afrique des futures stars de l'athlétisme continental, et pourquoi pas mondial, ont pris fin avant-hier soir. Cette 4e et dernière journée des épreuves a vu les athlètes féminines algériennes briller de mille feux, à leur tête Asma Baya Araïbia. Au moment où les athlètes masculins ont carrément raté leur dernière sortie, leurs camarades ont rectifié le tir en récoltant sept nouvelles médailles. La palme du jour revient à Asma Baya Araïbia.

En effet, l'Algérienne a surclassé le concours du saut en longueur grâce à un bond à 6,02 m. Elle offre à l'Algérie sa 4e médaille en vermeil dans ces joutes, après celles glanées par Massika May Mezioud et Reda Boudechiche au saut à la perche et par le relais 4x100 m dames. De son côté, Katia Hammoumraoui s'est également distinguée en remportant la première des quatre médailles d'argent du jour pour la délégation algérienne au lancer du disque. Hammoumraoui a bouclé le concours à la 2e place, avec un jet à 38,17 m, derrière la Sud-Africaine Yolandi Stander (49,13 m), alors que la 3e place est revenue à l'autre Algérienne Naïla Dehamnia (35,05 m). Pour sa part, Afaf Benhadja a terminé le concours de l'heptathlon sur la seconde marche du podium, avec un total de 4452 points. Elle a été devancée par la Sud-Africaine, Jone Kruger (4850), tandis que la Tunisienne Souleyma Ghannay a complété le podium (3718). Les deux dernières distinctions, couleur argent, ont été glanées au relais 4x400 m chez les messieurs et chez les dames. Concernant les trois médailles de bronze, elles sont l'oeuvre de Azzi Souhila au 10.000m marche, de Chaïma Ouanis au 400m haies et Affaf Benhadja au saut en longueur (500m). A la faveur d'une belle moisson de 20 médailles (4 or, 8 argent et 8 bronze), l'Algérie termine ses championnats d'Afrique sur la 3ème place du classement général.La compétition a été dominée par l'Ethiopie qui a comptabilisé une excellente récolte de 38 médailles (13 or, 13 argent et 12 bronze), alors que la 2ème place est revenue à l'Afrique du Sud avec 17 breloques (12 or, 4 argent et 1 bronze).



Ould Ali préside la cérémonie de clôture

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, a clôturé, dans la soirée de dimanche, la 13e édition des championnats d'Afrique d'Athlétisme U20, abritée à Tlemcen.

Le ministre, qui a présidé auparavant, la cérémonie protocolaire de remise de médailles aux vainqueurs du relais 4X400 m garçons, en compagnie du président de la Confédération africaine d'athlétisme (CAA), Kalkaba Hamad Malboum, est intervenu pour mettre l'accent sur l'importance de ce genre de rencontres pour la promotion du sport en Afrique. Rappelant que cette édition a été parrainée par le président de la République,

M. Abdelaziz Bouteflika, le ministre a mis l'accent sur l'intérêt accordé par les pouvoirs publics, à leur tête le chef de l'Etat et son engagement au développement du sport, non seulement en Algérie mais également en Afrique. Félicitant les organisateurs de cet événement, El Hadi Ould Ali a rappelé les records réalisés durant les quatre jours de compétitions et souligné l'esprit de fraternité et de fair-play qui a marqué la participation des athlètes du continent.

«L'Algérie aura l'occasion de vous accueillir à Chlef et Oran en 2018 et 2020 pour les championnats de cross-country et d'athlétisme seniors», a-t-il également indiqué. Auparavant, le président de la CAA a félicité, dans son allocution, l'Algérie pour sa bonne organisation de l'événement. «Nous avons passé quatre jours durant, un séjour inoubliable à Tlemcen», a-t-il indiqué, rappelant que deux records des championnats ont été battus à Tlemcen, dont celui du 200 m hommes.