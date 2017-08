LIGUE 2 MOBILIS-1ÈRE JOURNÉE:MO BÉJAÏA-ASM ORAN (DEMAIN-19H) Les Crabes veulent réussir l'entame

Par Boualem CHOUALI -

Les gars de la Soummam prêts à relever le défi

Les Crabes qui ont connu une période d'instabilité des plus difficiles de leur vie ont retrouvé le calme et la sérénité grâce à l'abnégation, au savoir-faire et surtout à l'engagement du président du conseil de gestion, Mustapha Rezki.

Le stade de l'Unité maghrébine de Béjaïa renouera avec la compétition officielle demain vendredi à partir de 19h pour le compte de la 1ère journée de Ligue 2 Mobilis. Elle mettra aux prises les Vert et Noir de Yemma Gouraya et les Vert et Blanc de M'dina Djedida d'Oran. Une rencontre qui s'inscrit sur un fond d'une bonne entame de la saison. D'un côté, les locaux qui veulent profiter de leur première sortie du championnat à domicile, de surcroît, pour démarrer la saison en trombe, de l'autre côté les asmistes qui tenteront de repartir avec un résultat positif de leur première sortie en dehors de leurs bases. C'est dire que cette rencontre s'annonce des plus palpitantes.

Les Crabes nouvelle version qui retrouvent la Ligue 2 après un passage fort remarquable en championnat d'élite nationale marqué par une relégation des plus amères de l'histoire du club le plus populaire de la Soummam. En effet, les Crabes qui ont connu une période d'instabilité des plus difficiles de leur vie ont retrouvé le calme et la sérénité grâce à l'abnégation, au savoir faire et surtout à l'engagement du président du conseil de gestion Mustapha Rezki en l'occurrence, où le président du conseil d'administration de la Sspa/MOB, Amer Boudiab, a vu en lui l'homme de la situation. Un choix loin d'être fortuit puisqu'il a su reprendre les choses en main, faire en sorte d'assainir la situation financière des joueurs, regrouper l'équipe et enfin provoquer le déclic pour une équipe dont beaucoup ont parié sur sa disparition. Fort heureusement, malgré la situation de l'équipe des plus catastrophiques, cette dernière a pu entamer la préparation d'inter-saison à temps.

Mieux encore, elle a même réussi cette préparation sur tous les plans: physique et technico-tactique en attendant de faire ses preuves sur le terrain. C'est justement dans cette optique que l'opinion sportive aussi bien locale que nationale, attend la sortie officielle des Crabes demain, au stade de l'Unité maghrébine devant un adversaire et pas des moindres, l'ASM Oran qui pratique un football technique et surtout défend bien ses couleurs en dehors de ses bases. Pour le coach des Vert et Noir de Yemma Gouraya, Mustapha Biskri en l'occurrence, son équipe est fin prête pour cette bataille dans sa première journée: «Je pense que nous avons réussi une bonne préparation d'inter-saison sur tous les plans, notamment physique et technique.

Maintenant, on doit faire avec la compétition dans le lancement officiel. Nous avons bien travaillé et nous avons joué des matchs amicaux qui s'avèrent satisfaisants, mais on doit affronter la réalité du championnat sur le terrain», avait-il laissé dire, avant d'ajouter:

«Comme toute équipe nous serons en rodage pendant quatre à cinq matchs pour enfin retrouver notre niveau...c'est une période très importante pour toute équipe qui aura l'occasion de statuer sur son niveau effectif». Ainsi, entre deux équipes qui tenteront chacune de son côté de bien entamer la saison, la rencontre s'annonce intéressante à suivre...pour les inconditionnels supporters des Vert et Noir qui croient fort en leur équipe qui, pour retrouver l'élite, ne jurent que par une présence massive pour soutenir leur équipe fétiche d'une part et surtout d'autre part, prouver tout leur attachement malgré la relégation et toutes les souffrances subies la saison dernière...