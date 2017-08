EN MARGE DE LA RÉUNION DU BUREAU FÉDÉRAL HIER Zetchi et Kerbadj enterrent la hache de guerre

Le président de la LFP était présent hier après plusieurs semainses de polémique

La réunion d'hier s'annonçait très importante à la veille du coup d'envoi de la saison sportive 2017-2018, avec le lancement ce week-end des championnats professionnels de Ligues 1 et 2 Mobilis.

Comme à l'accoutumée, les membres du Bureau fédéral de la FAF ont tenu hier leur traditionnelle réunion mensuelle au Centre technique national de Sidi-Moussa, sous la présidence de Kheireddine Zetchi.

Une réunion qui s'annonçait très importante à la veille du coup d'envoi de la saison sportive 2017-2018, avec le lancement ce week-end des championnats professionnels de Ligues 1 et 2 Mobilis. Plusieurs dossiers importants devaient être réouverts aujour-d'hui à l'occasion de ce BF de pré-saison pour ficeler le lancement du prochain exercice, à l'image de la restructuration de la Commission fédérale d'arbitrage, le débat sur les droits TV, l'homologation de plusieurs stades non conformes, les litiges et les dettes qui enfoncent les clubs professionnels, la situation de ces équipes vis-à-vis de la Cnas et divers autres sujets aussi importants que primordiaux. Mais le fait le plus important et très attendu par les observateurs a été la rencontre entre le président de la FAF Kheiredine Zetchi et celui de la LFP, Mahfoud Kerbadj, en marge des travaux de cette réunion. Parti en «guerre» de déclarations interposées dans les médias nationaux au point où le fil du dialogue a été vite rompu, le premier responsable de la FAF a tenu cette fois-ci à inviter le boss de la Ligue en personne pour mettre fin à cette polémique et surtout crever l'abcès.

Le président de la FAF et le président de la LFP ont échangé avec franchise sur la polémique dans la presse médias entre les deux instances. Après un débat franc et constructif, il a été décidé de repartir de l'avant dans l'intérêt du football algérien. Il faut dire que le torchon a vraiment pris feu en ce qui concerne la relation entre ces deux hommes qui s'est vite dégradée au lendemain de l'élection de Zetchi à la tête de la FAF, avant que des polémiques et des scandales ne viennent enfoncer un peu plus ces deux instances. Cela s'est répercuté sur le déroulement et la collaboration entre les deux instances sportives au point où Kerbadj n'assistait plus aux réunions officielles tenues par Zetchi. Pour éviter d'aggraver la situation et dans le but de refroidir cette «flamme» ces deux présidents ont repris langue hier et se sont dits les quatre vérités en face afin de fermer cette page. Par la suite, les travaux ont débuté en adoptant d'abord le procès-verbal de réunion du Bureau fédéral du 26 juillet 2017. Par la suite, la situation des clubs professionnels a pris la part du lion dans cette réunion avec plusieurs points clarifiés.

Les membres du BF ont rappelé l'obligation faite aux clubs de Ligue 1 et Ligue 2 pour assainir leurs situations financières avant le 15 décembre.

Aussi, le BF a pris la décision d'organiser une séance de travail entre la FAF et la Ligue pour réétudier la répartition des droits télé entre les clubs. Par ailleurs, le nombre de licenciés pour les équipes réserves de Ligue 1 et Ligue 2 est aligné sur celui des équipes premières, soit 27. Pour ce qui est du football amateur, les clubs sont invités eux aussi à assainir leurs situations financières respectives en vue d'une éventuelle accession sportive.

Enfin, jusqu'à l'heure où nous mettons sous presse, le communiqué intégral et officiel de cette réunion du BF de la FAF n'a pas été publié, ce qui nous oblige à attendre les heures qui suivent pour connaître le sort des autres dossiers chauds, à savoir ceux de la CFA et l'homologation des stades.