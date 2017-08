LIGUE 1 MOBILIS - 1ÈRE JOURNÉE:CSC-NAHD, CRB-USMBA, USB-MCA ET OM-DRBT Le bal est ouvert...

Par Saïd MEKKI -

Les Sanafir visent la victoire face aux Sang et Or pour lancer leur saison

La première journée du championnat professionnel de Ligue 1 Mobilis pour la saison 2017-2018, qui sera scindée en deux parties, débutera demain avec quatre matchs alors que les autres sont programmés pour samedi.

Pour les matchs de demain, on notera trois chocs alors que l'un des trois promus accueillera le MC Alger, new-look. En effet, le MC Alger, vice-champion d'Algérie, effectuera un déplacement périlleux chez le nouveau promu de l'US Biskra, où on s'attendra à ce que le stade du chahid Mennani devrait certainement s'avérer exigu pour contenir la masse des supporters des deux équipes. Pour les joueurs du coach Omar Belatoui, il n'est pas du tout question de perdre ce premier match du championnat parmi l'élite. D'autant que les matchs contre les clubs algérois ont une saveur particulière du côté de Biskra. Et comme il s'agit du vice-champion d'Algérie, c'est encore plus stimulant pour les joueurs locaux. Et justement, les supporters de l'USB sont avides de connaître leurs nouveaux joueurs dans la mesure où l'équipe biskrie sous la direction de Saou a libéré l'ensemble des joueurs qui ont fait accéder l'équipe parmi l'élite. De son côté, le Doyen s'est aussi renforcé par plusieurs joueurs de «qualité» à l'image de l'international A' Sofiane Bendebka ou encore du Malgache Ibrahim Amada. Pour les joueurs du nouveau coach Casoni, cette rencontre est d'importance dans la mesure où un bon résultat sera le parfait stimulant pour aborder avec sérénité et surtout avec confiance les quarts de finale de la coupe de la Confédération africaine face aux Tunisiens du Club Africain, le 16 septembre prochain. Le choc programmé au stade Hamlaoui de Constantine opposera deux équipes affichant une grande détermination à réaliser une bonne saison avec un bon renfort en matière de recrutement. D'ailleurs, le NA Hussein Dey a connu beaucoup de changements dans son effectif de l'année dernière. Et puis, il faut bien préciser que les Sang et Or ont débuté leur saison bien avant puisqu'ils ont entamé la compétition en prenant part à la dernière Coupe arabe. Pour le CSC et avec un coach comme Amrani très exigeant, il faut dire que les joueurs seront sous pression. Mais, à entendre le défenseur Bencherifa, gagner le match serait de bon augure. «Nous devons vaincre le NAHD pour faire plaisir à nos supporters». Le match s'annonce très ouvert et gageons qu'on assisterait à du beau football. L'autre choc attendu demain est prévu au stade du 20-Août 1955 à Alger et il opposera le CR Belouizdad, détenteur de la coupe d'Algérie, à l'USM Bel Abbès. Cette même équipe qui l'a battu la saison dernière sur cette même pelouse. D'ailleurs, ce match sera difficile pour le Chabab dont les joueurs sont toujours affectés pour n'avoir pas reçu leur argent de la part de la direction. Avec le nouveau coach, le Franco-Serbe Ivica Todorov, les Rouge et Blanc se doivent de relever le défi pour gagner ce match et mettre ainsi les responsables de l'équipe devant leur propre responsabilité. Seulement en face, les gars de la Mékerra auront à coeur de refaire le coup de la saison dernière face à une équipe belouizdadie qui a enregistré le départ massif de plusieurs cadres à l'image du capitaine, Tarek Cherfaoui, de Sid Ali Yahia Chérif ou encore de Feham Bouazza. Enfin, le dernier match au programme de demain aura lieu à Médéa et opposera l'équipe locale, l'Olympique Médéa au DRB Tadjenanet. En théorie et vu la stabilité sur le plan de la barre technique de l'OM, les locaux partent favoris face à une équipe de Tadjenanet qui a débuté la préparation avec Ighil avant de connaître un changement dans son staff technique. Bien que le match s'annonce favorable aux locaux, il faut bien se méfier de cette équipe de Tadjenanet qui se présente sans aucune pression et c'est d'importance dans ce genre de rencontre.