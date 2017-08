Liste des joueurs convoqués

Gardiens de but: Raïs M'Bolhi (Stade Rennais, France), Abdelkadir Salhi

(CR Belouizdad, Algérie), Mehdi Jeannin (Clermont Foot, France).



Défenseurs: Faouzi Ghoulam (SSC Napoli, Italie), Brahim Boudebouda (MC Alger, Algérie), Youcef Atal (KV Kortijk, Belgique), Rami Bensebaïni (Stade Rennais, France), Carl Medjani (sans club), Aïssa Mandi (Real Betis, Espagne), Ilias Hassani (Cherno More Varna, Bulgarie).



Milieux de terrain: Raouf Benguit (USM Alger, Algérie), Adlene Guedioura

(Middlesbrough FC, Angleterre), Nabil Bentaleb (FC Schalke 04,

Allemagne), Saphir Taïder (Bologna FC, Italie), Sofiane Daham (FC Sochaux, France).



Attaquants: Hilal Larbi Soudani (GNK Dinamo Zagreb, Croatie), Yacine Brahimi (FC Porto, Portugal), Riyad Mahrez (Leicester City FC; Angleterre), Adam Ounas (SS Napoli; Italie), Sofiane Hanni (RSC Anderlecht, Belgique), Rachid Ghezzal (AS Monaco, France), Islam Slimani (Leicester City FC, Angleterre), Idriss Saadi (RC Strasbourg, France).



Jeunes joueurs invités au stage: Kamel Belarbi (USM El Harrach, Algérie),

Oussama Darfalou (USM Alger, Algérie).