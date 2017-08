CHAMPIONS LEAGUE 2016-2017 Ronaldo désigné joueur de l'année

L'international portugais, 32 ans, a totalisé 482 points, devançant l'attaquant du FC Barcelone et de l'Argentine Lionel Messi (141 points) ainsi que le gardien de la Juventus FC et de l'Italie Gianluigi Buffon (109 points), respectivement deuxième et troisième.

L'attaquant du Real Madrid CF Cristiano Ronaldo a été couronné Joueur UEFA de l'année 2016-17 avant-hier à Monaco en marge du tirage au sort de la phase de poules de la Champions League 2017-2018. Meilleur buteur de l'UEFA Champions League une fois de plus Cristiano Ronaldo a été désigné Joueur de l'année 2016-17 UEFA pour la deuxième année consécutive et la troisième de sa carrière, soit un de plus que son grand rival Lionel Messi. L'international portugais, 32 ans, a totalisé 482 points, devançant l'attaquant du FC Barcelona et de l'Argentine Lionel Messi (141 points) ainsi que le gardien du Juventus FC et de l'Italie Gianluigi Buffon (109 points), respectifs deuxième et troisième. Lors de la cérémonie à Monaco. L'attaquant portugais, artisan d'une deuxième victoire de rang de son club du Real Madrid en UEFA Champions League, une première, remporte cette distinction individuelle pour la troisième fois après avoir été désigné Meilleur Joueur d'Europe UEFA en 2013-2014 et 2015-16. Le jury était composé des 80 entraîneurs des clubs ayant disputé les phases de groupe de l'UEFA Champions League et de l'UEFA Europa League 2016-17 et de 55 journalistes sélectionnés par l'Association européenne des magazines sportifs (ESM), représentant chacune des associations membres de l'UEFA. Le résultat final s'est basé sur le nombre total de voix obtenues de la part des entraîneurs et des journalistes. Ronaldo en 2016/2017 c'est un cinquième titre de meilleur buteur de l'UEFA Champions League d'affilée avec 12 buts dont deux marqués en finale, lors de la victoire 4-1 contre la Juventus. Le charismatique numéro 7 du Real Madrid a encore fait tomber tous les records pour offrir aux Merengues leur premier doublé Liga-coupe d'Europe en 59 ans, le club madrilène devenant au passage la première formation à conserver l'UEFA Champions League. En avril, l'international portugais est devenu le premier joueur à atteindre 100 buts dans les compétitions de clubs de l'UEFA en 143 matchs.