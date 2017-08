COUPE DU MONDE 2018: ALGÉRIE- ZAMBIE Première deSofiane Deham

Le sélectionneur national, Lucas Alcaraz, a convoqué 25 joueurs dont deux invités pour la double confrontation contre la Zambie le 2 septembre à Lusaka et le 5 septembre prochain à Constantine, pour le compte des 3es et 4es journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2018, a annoncé la Fédération algérienne de football sur son site officiel hier.

La liste des 25 est marquée par la première convocation du milieu de terrain du FC Sochaux (France), Sofiane Deham et le retour de l'attaquant de Naples, Adam Ounas, dont la première et dernière convocation remonte au mois de novembre 2016 à l'occasion de la rencontre contre le Nigeria à Uyo. Le technicien espagnol a fait appel à cinq joueurs évoluant dans le championnat d'Algérie de Ligue 1 Mobilis dont deux jeunes invités au stage: Kamel Belarbi (USM El Harrach- Algérie), Oussama Darfalou (USM Alger- Algérie).

Les coéquipiers de Mahrez entameront leur stage de préparation le lundi 28 août au Centre technique national de Sidi-Moussa (Alger) tandis que le déplacement à Lusaka est prévu le jeudi 31 août. L'Algérie occupe la troisième place du groupe B avec un seul point, à égalité avec la Zambie après deux journées. Le Nigeria, avec six points domine le groupe devant le Cameroun (2 unités) qui s'affrontent dans l'autre confrontation du groupe.