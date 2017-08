MANCHESTER UNITED Ibrahimovic signe pour une année

L'international suédois Zlatan Ibrahimovic, a signé un nouveau contrat d'un an avec Manchester United, a annoncé avant-hier ce dernier sur son site Internet. «Je suis de retour pour achever ce que j'avais entrepris. J'ai toujours eu l'intention de rester et c'était également le souhait du club», a indiqué Ibrahimovic sur le site du club. Le Suédois, victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit en avril dernier et opéré aux Etats-Unis, est toujours en convalescence.