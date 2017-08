PREMIER LEAGUE Nouveau record de dépenses des clubs anglais

Les 20 clubs de la Premier League anglaise avaient déjà dépensé avant-hier 1,17 milliard de livres lors du mercato estival, qui se termine le 31 août, effaçant des tablettes le record précédent, selon une étude du cabinet Deloitte Sports Business Group. Avec une semaine encore de transferts, la marque établie l'année dernière à 1,165 milliard (1,38 milliard d'euros à l'époque) ne sera bientôt plus qu'un lointain souvenir grâce aux droits TV les plus élevés du monde (2,3 milliards par saison), qui abreuvent les caisses des clubs. D'ailleurs, 12 clubs ont déjà battu leur propre record de transferts. Liverpool a ainsi signé un chèque de 39 millions pour Mohammed Salah alors qu'Arsenal a déboursé 50 millions pour Alexandre Lacazette. Chelsea (Alvaro Morata pour 58 millions), Tottenham (Davinson Sanchez pour 42 millions) ou Everton (Gylfi Sigurdsson pour 45 millions) ont également établi un nouveau record. Manchester City, de son côté, a dépensé 221,5 millions de livres, dont 54 pour le seul Kyle Walker en provenance de Tottenham, tandis que les rivaux de United ont sorti 145,8 millions de livres pour trois joueurs dont Romelu Lukaku, qui, avec 75 millions de livres, est devenu le transfert le plus onéreux de l'histoire entre clubs britanniques. «Les sommes dépensées cet été sont extraordinaires mais, analysé dans ce contexte, avec de tels niveaux de revenus commerciaux et des droits TV records, les clubs de Premier League respectent leur budget», assure Chris Stenson, consultant pour Deloitte. «L'été dernier, les clubs anglais ont dépensé 300 millions dans la dernière semaine de la fenêtre des transferts», a-t-il ajouté. En raison de la baisse de la valeur de la livre sterling, consécutive au Brexit, le record ne se traduit pas en euros.