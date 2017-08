TOURNOI DE L'UNAF DES U15 Les Algériens terminent en beauté

La sélection algérienne des U15 termine en beauté le tournoi de l'UNAF qui s'est déroulé à Rabat, en s'imposant aux tirs au but face a son homologue libyen, lors de la 3e et dernière journée de cette compétition. Les deux équipes ont fini le match sur le score de parité de deux buts partout avec néanmoins une pointe de regret pour les Verts qui avaient largement les moyens de le remporter. Après une défaite face à la Tunisie et deux nuls face au Maroc et la Libye, les U15 Algériens terminent le tournoi à la 3e place avec deux points. La Tunisie et la Libye terminent ex-æquo en tête du classement, mais le sacre est revenu aux aigles de Carthage grâce aux TAB lors du match qui les a opposé aux chevaliers de la méditerranée