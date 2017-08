JS KABYLIE-JS SAOURA (AUJOURD'HUI-19H) Les Canaris veulent briller malgré la crise

Par Kamel BOUDJADI -

A quelques heures de la 1ère sortie de l'équipe de la JS Kabylie en championnat de Ligue 1 Mobilis, les Canaris risquent de ne pas décoller à cause des perturbations atmosphériques qu'ils connaîssent actuellement.

En cause, le fauteuil de la présidence qui reste vacant jusqu'à aujourd'hui. Pis encore, le conflit qui oppose le président contesté, Mohand Cherif Hannachi au comité directeur intérimaire qui lui a retiré sa confiance ne fait que durcir. A quelques jours de la première rencontre qui opposera les Canaris aux joueurs de la JS Saoura pour le compte de la première journée du championnat de Ligue 1, le conflit reste entre les mains de la justice qui n'a pas dit son mot. En effet, quelques jours après le retrait de confiance qui lui a été infligé, le boss Hannachi a décidé de mettre la décision du comité directeur présidé par Malek Azlef entre les mains du juge arguant de son illégalité. Quelques jours plus tard, c'est la ligue nationale LNF qui se jette dans la mare en apportant son soutien à Mohand Cherif Hannachi. Son président Kerbadj considérait que la décision est frappée d'illégalité. C'est donc une réunion houleuse qui attend la maison JSK ce 7 du mois de septembre. Une assemblée est en effet prévue pour procéder à l'ouverture du capital du club aux sponsors. Et c'est justement à ce niveau que la barque de la JSK risque de prendre de l'eau. Après le retrait de confiance à Hannachi, les sponsors ne se bousculent pas devant l'entrée du siège du club kabyle. Selon des sources proches du club, le payement de l'engagement du club a été effectué difficilement par le président intérimaire étant donné que le chéquier du club se trouve encore avec le président Hannachi. Après l'euphorie des jours précédant la destitution de Hannachi, c'est la déprime. Des noms sont annoncés, mais qui ne donnent pas suite ni en infirmant ni en confirmant leur intention de prendre la direction de la JSK. Aussi, les supporters qui attendent avec impatience la fin de ce problème vont devoir patienter jusqu'au 7 septembre, date prévue pour la prochaine réunion qui confirmera le départ ou le maintien de Hannachi à la tête du club. La réunion risque d'être houleuse car ce dernier considère que sa destitution est illégale. A déduire donc qu'il est encore le président légal de la SPA-JSK. Ce dont ne veulent pas entendre parler les membres du comité directeur par intérim. Pour eux, la réunion du 7 septembre n'a pour objectif et ordre du jour que l'ouverture du capital. C'est enfin, un début de saison sous fond de crise qui attend les Canaris. Des Canaris qui ne semblent pas reprendre leur souffle après une saison marathonienne passée à éviter la relégation. Les supporters, à l'unanimité, refusent de revivre une autre saison calamiteuse pareille à la précédente. Mais espérer que cela se passe autrement relève du rêve car à l'évidence tous les ingrédients pour une crise annoncée sont présents. Le conflit qui prend les voies de la justice est appelé à durer et le combat risque d'être long. C'est qui déjà, l'entraîneur?



Situation du stade du 5-Juillet

Ould Ali insiste sur la création de trois pépinières

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould-Ali, a affirmé, avant-hier à Tipasa, l'impératif de la création de trois pépinières de gazon naturel, à l'échelle nationale, à court terme. Effectuant une visite de travail au niveau des colonies de vacances de Tipasa, le ministre a souligné dans une déclaration à la presse, à propos de la situation du stade du 5-Juillet, qui a fait couler beaucoup d'encre, l'urgence de la création de trois entreprises pour la production de gazon naturel, au Centre, à l'Est et à l'Ouest du pays. Ajoutant, à ce propos, que l'aménagement du stade de 5-Juillet est une opération ordinaire, qui est effectuée dans tous les pays du monde, mais que le problème réside, a-t-il estimé, dans le retard accusé dans le Championnat national de football, durant la saison passée. Selon le ministre, l'opération de maintenance de la pelouse du stade devait débuter en mai, alors que le dernier match de la saison a été joué le 9 juillet, ce qui a impacté négativement sur la disponibilité du stade pour l'ouverture du championnat, a-t-il expliqué, considérant la situation comme ordinaire, car les techniques exploitées nécessitent davantage de temps, a-t-il signalé. Aussi, a-t-il annoncé, l'introduction, auprès des services de la wilaya d'Alger, d'un dossier pour la création d'une pépinière de gazon naturel, signalant la possibilité pour cette entreprise future de conclure un accord avec Dounia parc pour la production de plaques de gazon naturel.