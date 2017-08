MONDIAUX 2017 DE BOXE (SENIORS) À HAMBOURG Les Algériens connaissent leurs adversaires

Mohamed Flissi sera engagé dans la catégorie de 52 kg

Près de 279 boxeurs représentant 85 pays dont l'Algérie sont annoncés à la 19e édition des Championnats du monde seniors, prévus du 25 août au 2 septembre à Hambourg (Allemagne).

Les trois boxeurs algériens engagés aux Championnats du monde, prévus du 25 août au 2 septembre à Hambourg, sont fixés sur leurs adversaires à l'issue du tirage au sort effectué avant-hier dans la ville allemande. Le premier Algérien à entrer en lice sera Mohamed Yacine Touareg, engagé dans la catégorie 49 kg, qui devait affronter en 16es de finale, hier soir, l'Australien Alex Winwood. Dans la catégorie 52 kg, Mohamed Flissi, médaillé de bronze aux Mondiaux 2015 de Doha (Qatar) et tête de série numéro trois, a été exempté du premier tour. Il sera opposé en 8es de finale, lundi prochain, au vainqueur du combat opposant le Japonais Baba Ryusei à l'Indien Bisht Kavinder. Réda Benbaziz a également été exempté du 1er tour de la catégorie 60 kg et défiera en 8es de finale, prévu aussi lundi, le vainqueur du combat entre le Mauricien Colin Jean et le Vénézuélien Luis Cabrera. Près de 279 boxeurs représentant 85 pays dont l'Algérie sont annoncés à la 19e édition des Championnats du monde seniors, prévus du 25 août au 2 septembre à Hambourg (Allemagne). Plusieurs Champions du monde en titre seront présents à Hambourg à l'instar de l'Ouzbek Hasanboy Dusmatov (49 kg), auteur d'une excellente saison WSB (world séries of boxing) avec les Tigres de l'Ouzbékistan, mais sa mission ne sera guère facile avec la présence du Colombien Yuberjen Martinez, médaillé d'argent aux JO 2016 de Rio, sans oublier le Cubain Johanys Argilagos et le Russe Vasilii Egorov. Avec la participation de l'Algérien Mohamed Flissi, médaillé de bronze aux Mondiaux 2015 de Doha (Qatar), la catégorie des 52 kg semble très ouverte avec le Cubain, Yosbany Veitia, médaillé d'argent à Doha et l'Ouzbek, Jasurbek Latipov, médaillé d'or à Almaty (Kazakhistan) en 2013. Des boxeurs expérimentés à l'image de Manuel Cappai de la Colombie et Ceiber David Avila de l'Irlande sont également annoncés dans la catégorie des 52 kg.

Après avoir remporté l'or aux trois derniers Championnats du monde, le Cubain Lazaro Alvarez (60 kg) sera confronté à son test le plus difficile alors qu'il tentera de monter sur le podium pour la quatrième fois et gagner l'or à Hambourg. Dans cette catégorie, l'Algérien Réda Benbaâziz aura la tâche très difficile avec la présence de l'Anglais, Calum French, sans oublier le médaillé d'or olympique, le Français Sofiane Oumiha qui s'est bien préparé pour le sacre mondial. L'Algérie prendra part aux Championnats du monde à Hambourg avec trois boxeurs avec «l'objectif de faire bonne figure». A pied d'oeuvre depuis mardi dernier à Hambourg en présence du président de la Fédération algérienne de boxe (FAB), Abdeslam Draâ, la sélection algérienne est conduite par le staff technique composé du trio Abdelhadi Djellab, Ahmed Dine et Majid Bengadi. Depuis la création de ces Mondiaux en 1974, les Cubains sont largement dominateurs, avec 110 médailles au total, dont 6 titres pour un certain Felix Savon, l'oncle d'Erislandy Savon, loin devant la Russie (44 médailles), l'ex-Union soviétique (42) et les Etats-Unis (41). Le tirage au sort des Championnats du monde de boxe à Hambourg 2017 a eu lieu avant-hier, alors que les tours préliminaires devaient débuter hier et se poursuivront jusqu'au 28 août, les quarts de finale le 29 août, les demi-finales le 31 août et le 1er septembre, alors que les finales se tiendront le 2 septembre.