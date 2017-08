RÉUNION DU BUREAU FÉDÉRAL DE LA FAF Homologations, dettes, droits TV et DTN en priorité

Par Lounès MEBERBECHE -

Zetchi et Kerbadj enterrent la hache de guerre

Programmée mensuellement au CTN de Sidi Moussa, la réunion du Bureau fédéral de la FAF a accouché d'une série de décisions relatives à la réorganisation des championnats de Ligues 1 et 2 Mobilis, ainsi que des mesures prises pour mettre à jour les structures adhérentes à la FAF, à savoir la LFP, les différentes commissions et la DTN.

Ainsi, comme nous l'avions annoncé jeudi, cette réunion a été l'occasion pour le président de la FAF, Kheïreddine Zetchi et celui de la LFP, Mahfoud Kerbadj, d'enterrer la hache de guerre, suite à un conflit qui n'a que trop duré. Sept membres sur les 13 que compte le BF étaient présents et quatre des six absents ont donné procuration aux membres présents afin de délibérer et voter en leurs noms, ce qui fait que le quorum était atteint. Cette réunion a également vu la présence, en sa première partie, des présidents des différentes ligues régionales, ainsi que des présidents des différentes commissions spécialisées.



Les derbys au stade du 5-Juillet

Le rapport de Mahfoud Kerbadj s'est taillé la part du lion dans cette réunion, avec les multiples sujets controversés qui ont marqué le mercato estival. Le premier sujet traité a été celui de l'homologation des stades, indiquant qu'«après avoir procédé à l'inspection des enceintes, quatre stades seulement répondaient aux critères de commodité et de sécurité: Omar-Hammadi de Bologhine, le 8-Mai 1945 de Sétif, Ahmed-Zabana d'Oran et Chahid-Hamlaoui de Constantine, alors que des réserves ont été formulées pour les autres stades. Lors d'une deuxième inspection, des améliorations ont été constatées dans plusieurs autres stades.» Le président de la LFP a précisé qu'au jour de la tenue de la réunion du BF, «trois stades n'ont pas été homologués: des Frères-Brakni de Blida, Benabdelmalek Ramdane de Constantine et 1er-Novembre 1954 de Mohammadia (pour l'USM El Harrach). Pour ce qui est de ce dernier stade, la direction de l'USMH a promis des travaux d'aménagement d'ici la fin du mois et la commission d'homologation de la LFP effectuera une dernière inspection à la fin des travaux pour voir si ce stade pourra être homologué.» Pour ce qui est de la domiciliation du MC Alger, et après la décision prise par la LFP de réserver le stade du 5-Juillet uniquement aux derbys et pour les affiches à grande affluence, Kerbadj a annoncé que «l'USMA a consenti aimablement qu'il soit domicilié au stade Omar-Hammadi de Bologhine, soulignant que la LFP adaptera la programmation des matchs lorsque le calendrier exigera que deux parmi les trois clubs domiciliés au stade de Bologhine (USMA, PAC et MCA) accueilleront leurs adversaires respectifs lors d'une même journée.» Avant d'enchaîner à propos du stade olympique que «la direction de l'OCO a informé tardivement la LFP de la fermeture du stade du 5-Juillet pour travaux alors que la décision de domicilier les derbys dans ce stade et la date de l'entame du championnat ont été rendues publiques depuis plusieurs semaines. Cependant, des efforts sont effectués afin d'accélérer les travaux et promesse a été faite à la LFP de livrer le stade lors de la première semaine de septembre», ce qui fait que seul le derby USMA-PAC, qui aura lieu ce soir à l'occasion de la 1ère journée de Ligue 1, ne sera pas domicilié au 5-Juillet. Ainsi, durant cette saison, ce stade sera consacré uniquement aux derbys algérois et aux matchs à forte affluence. Quant à l'homologation des stades de Ligue 2, Kerbadj a indiqué que «quatre stades n'ont pas été homologués: Benhaddad de Kouba à cause de l'existence de fissures dans les gradins, Demène-Debbih de Aïn M'lila, Colonel Lotfi de Tlemcen et Seffouhi de Batna. Pour le premier cas, il existe plusieurs alternatives pour le RCK: le stade du 20-Août, celui d'El Harrach (dans le cas où il serait homologué) et celui de Réghaïa. Pour le CAB, le problème sera réglé une fois que le stade du 1er-Novembre, actuellement en rénovation, sera réceptionné. Le WAT évoluera sur l'ancien stade de la ville, des Frères-Zerga, alors que l'AS Aïn M'lila va recevoir au stade communal de Aïn Fakroun», conclut le boss de la LFP à ce sujet.



La répartition des montants des droits TV révisée

Par la suite, un autre dossier a été sujet de débat lors de ce BF, à savoir le montant des droits de télévision pour la Ligue 1. Kerbadj a affirmé que «le montant global des droits par saison pour la Ligue 1 est de 550.000.000 DA, dont une partie fixe de 10.000.000 DA octroyée à chacun des 16 clubs et 450.000 DA pour chaque club dont le match est télévisé, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Le reste du montant global se répartit entre la quote-part revenant à la LFP pour son fonctionnement (10% du montant, soit 5.500.000 DA) et les primes du classement final. D'autre part, chaque club engagé dans les compétitions africaines obtient 1.500.000 DA pour chacun de ses matchs des tours éliminatoires.» Cependant, une révision a été adoptée pour la future répartition des montants des droits TV. Constatant que «le montant octroyé aux clubs pour chaque match télévisé (45 millions de centimes) ne compense pas toujours le manque-à-gagner en billetterie du fait de la désaffection de centaines de supporters qui préfèrent regarder le match à la télévision. Il a, par conséquent, décidé d'organiser, la semaine prochaine, une réunion restreinte entre la FAF et la LFP afin de réétudier la répartition des droits TV et essayer de trouver un barème plus juste et plus équitable».



Tous les clubs endettés rappelés à l'ordre par la CRL

Par la suite, Louiza Madani, membre de la Commission de résolution des litiges, a présenté une situation actualisée des décisions de cette cellule pour les cas qui lui ont été présentés. «Il en ressort que les clubs qui étaient la saison dernière en Ligue 1 ont tous des dettes envers des joueurs et/ou des entraîneurs, à l'exception du NAHD et de l'USMA. Le montant global de ces dettes s'élève à plus de 35,9 milliards de centimes», une somme que le BF a estimé énorme. Même chiffre alarmant pour les clubs ayant évolué en Ligue 2 la saison dernière, dont le total des dettes vis-à-vis des joueurs et/ou des entraîneurs s'élève à plus de 20 milliards de centimes. Encore plus alarmant: des clubs évoluant dans les divisions amateurs traînent encore des dettes anciennes d'un montant de plusieurs millions de dinars. Le BF a adressé un rappel à l'ordre ferme à tous les clubs concernés, professionnels et amateurs, afin d'assainir leur situation financière avant le 15 décembre 2017, conformément au délai fixé lors de la précédente réunion, faute de quoi ils se verront défalquer des points et passer devant la commission de discipline.»



La DNA et la Lirf soumises à des mesures plus strictes

Par la suite, le passage a été fait aux présidents des Ligues amateur et inter-régions qui ont dressé un bilan de leurs situations. Ali Malek, président de la Ligue de la Division nationale amateur, a affirmé qu'«à ce jour, et après inspection de tous les stades concernés par les championnats, seuls cinq stades sont encore en travaux, mais ils devraient être prêts avant le début de la saison. Sur l'ensemble des stades inspectés, seul celui de Collo risque de ne pas être homologué». Au jour de la réunion du BF, 19 clubs se sont acquittés de leurs droits d'engagement et ont été donc autorisés à introduire leurs demandes de licences en ligne et plusieurs d'entre eux ont déjà récupéré leurs licences alors que les 29 autres clubs ont jusqu'au 31 août 2017 pour le faire. Le président de la FAF a demandé à la Ligue de la DNA et par là même à toutes les ligues des différents échelons, de «soumettre au BF les calendriers des championnats, pour approbation.» Youcef Benmedjber, président de la ligue inter-régions de football, a révélé que «seuls 25 clubs sur les 64 concernés par les championnats de sa ligue se sont à ce jour engagés pour la nouvelle saison. Concernant l'opération d'homologation des stades, 24 enceintes inspectées ont été jugées conformes aux normes alors que 24 autres doivent connaître quelques réaménagements avant d'être homologuées dont huit dépendent de leur homologation ou non pour les matchs des championnats professionnels et des championnats de la DNA.» D'autre part, le président de la Lirf a signalé les agissements de certains mem-bres de l'ancien bureau de la Ligue qui, selon lui, «manifestent de plus en plus fréquemment leur présence en bas du siège de la Lirf et menacent les membres du bureau de représailles ou de rédiger et de faire signer des pétitions afin de les destituer, se prévalant du soutien du président de la FAF.» Kheireddine Zetchi a réitéré en son nom et au nom du BF son soutien à Benmedjber qu'il reconnaît comme seul interlocuteur de la FAF auprès de la Lirf».



François Blaquart invité comme expert

Enfin, le directeur technique national Fodil Tikanouine, a abordé plusieurs questions dans le rapport d'activités qu'il a présenté. Pour ce qui est des championnats des jeunes catégories, «les dispositions réglementaires ont été publiées».

Concernant le problème de transport soulevé par plusieurs Ligues régionales, Tikanouine a proposé qu'«un pourcentage de l'excédent budgétaire des ligues régionales soit investi dans le transport des jeunes catégories». Concernant le volet formation des entraîneurs, le DTN a révélé que «la CAF vient d'instruire toutes les fédérations de suspendre les stages de formation de toutes les licences CAF jusqu'à la réévaluation du système de formation dans son contenu et son fond». Par ailleurs, le président de la FAF a fait une annonce fracassante en annonçant que «François Blaquart, qui était jusqu'à avril dernier, DTN de la Fédération française de football avant de prendre sa retraite et de travailler désormais à son propre compte en qualité de consultant, sera à Alger du 11 au 13 septembre, à l'invitation de la FAF afin de discuter avec lui de la possibilité d'effectuer une expertise sur une réforme de la DTN.» Il a souligné que Blaquart s'est dit intéressé par le projet en lui-même, en attendant d'examiner sa faisabilité. A la fin de son rapport, dans le souci de valoriser les championnats des jeunes, le président de la FAF a soumis à l'approbation des membres du BF «la mise sur pied d'une ligue chargée exclusivement de la gestion des différents championnats des jeunes et qui aura ses moyens propres (budget, sièges, administration...) à même de lui garantir une autonomie sur délégation de la FAF. La proposition a été adoptée à l'unanimité.», conclut le communiqué de la FAF.



Zetchi mise sur une victoire à Lusaka

Le président de la FAF Kheireddine Zetchi a affirmé hier qu'il misait sur une victoire le 2 septembre prochain face à la Zambie à Lusaka. «Une victoire à Lusaka pourrait nous relancer dans la course à la qualification, mais notre destin n'est pas entre nos mains. La mission est certes difficile mais l'espoir demeure», a affirmé le premier responsable de la FAF. «Nous avons hérité d'une situation difficile, dans ces qualifications. Nous allons tout faire pour redresser la barre et pourquoi pas se repositionner en vue d'une éventuelle qualification pour le Mondial», a-t-il ajouté. Zetchi a souligné que l'Equipe nationale «débutera son stage le lundi 28 août alors que le départ à Lusaka se fera le jeudi 31 août à bord d'un vol spécial, soit à deux jours de la rencontre. Le retour se fera juste après la fin du match».