LIGUE 1 MOBILIS - 1ÈRE JOURNÉE : USMA-PAC, ESS-USMH, JSK-JSS ET MCO-USMB Les prétendants entrent en scène

Par Saïd MEKKI -

Le champion sortant se doit de réussir son entame

Des quatre derniers matchs de la Ligue 1 Mobilis programmés pour aujourd'hui, le derby algérois entre l'USM Alger et le Paradou AC et le choc entre l'ES Sétif et l'USM El Harrach au stade du 8-Mai 1945 attirent l'attention des puristes.

Pour les deux autres matchs JS Kabylie-JS Saoura et MC Oran-USM Blida, théoriquement, les locaux ont l'avantage sur leur propre terrain, mais il faut faire attention aux surprises. Le choc qui opposera le champion d'Algérie en titre, l'ES Sétif et l'USM El Harrach constitue apparemment, l'affiche de la journée dans la mesure où il est vraiment difficile d'émettre le moindre pronostic. Les deux équipes pratiquent du beau football et l'une comme l'autre prétend débuter la saison par une victoire et c'est justement l'enjeu de cette rencontre qui s'annonce des plus indécises. Seulement, les supporters de l'Entente de Sétif ne peuvent voir la nouvelle composante de leur équipe aujourd'hui à domicile, pour la simple raison que le match est programmé à huis clos. Et la faute incombe justement aux supporters qui ont constitué la raison de la sanction de la commission de discipline de la Ligue de football, lors du dernier match à domicile de l'équipe sur cette même pelouse du stade du 8-Mai 1945. Et les joueurs du nouveau coach de l'USMH, Ifticène, doivent donc saisir l'occasion pour bien négocier ce premier match sans la pression très forte du public sétifien. Pourtant, les deux coachs des deux équipes semblent optimistes pour cette première rencontre de la saison. Pour Kheireddine Madoui, le coach de Sétif: «Notre équipe est prête aussi bien sur le plan physique, technique que mental.» Et de préciser que «je compte essentiellement sur les joueurs qui étaient à Sousse...». En d'autres termes, les internationaux locaux, ne font pas partie de sa stratégie pour ce premier match. Quant au coach Ifricène de l'USMH, il se déclare «optimiste et le meilleur scénario pour nous est de débuter par une victoire. Je sais que ça sera difficile, mais on fera de notre mieux pour bien entamer ce championnat...». Reste donc le langage du terrain.

Le derby algérois entre l'USMA et le PAC, prévu au stade Omar-Hamadi de Bologhine est aussi indécis dans la mesure où les joueurs des deux équipes sont décidés à bien entamer le championnat par une victoire. Pour les joueurs du coach belge Paul Put, il s'agirait surtout d'effacer ce signe indien que les poursuit contre cette équipe puisqu'ils ne l'ont plus battue depuis 2006! En effet, la dernière fois où l'USMA avait battu le PAC, c'était lors de la saison 2005-2006 en s'imposant en aller retour (3-0 et 1-0). Depuis, l'équipe chère aux frères Haddad a enregistré un nul (0-0) en 2007 avant de perdre deux fois de suite en coupe d'Algérie lors des 32es de finale, d'abord en 2009 sur le score de 2 buts à 1 et ensuite en 2015 (3-1) sur la pelouse de ce même stade de Bologhine. Pour le Paradou AC, un des trois promus, drivé par l'Espagnol Jose Maria, celui-ci compte beaucoup sur sa pléiade de joueurs formés par son académie JMG. Il faut juste espérer voir un bon match avec ces deux équipes au football chatoyant. L'USM Blida, l'autre promu parmi l'élite, sera en appel à Oran pour donner la réplique au MCO dans un match qui devrait a priori revenir aux locaux, difficiles à manier dans leur antre de Ahmed-Zabana. L'instabilité qui a régné au sein des Vert et Blanc, aussi bien sur le plan administratif que sur le plan technique n'a pas permis aux joueurs de Blida de se préparer dans de bonnes conditions, surtout psychologiques. En effet, le passage éclair de l'entraîneur Farid Zemiti, remplacé par Samir Boudjaârane, et la désignation du nouveau président Chouaib Alim (28 ans) n'ont pas favorisé une bonne préparation. Mais, jouant sans pression hors de leurs bases, les joueurs blidéens peuvent bien créer la surprise. Mais, avec le nouveau coach le Tunisien Bouakkaz, les Hamraoua veulent prendre leur revanche sur ces Blidéens qu'ils n'ont pu défaire depuis 2009. IL est vrai que les deux équipes ne se sont pas rencontrées car jouant dans des paliers différents. Mais lorsqu'ils étaient dans le même palier, le MCO avait battu l'USMB en 2009 à Zabana à huis clos (1-0) puis les Oranais ont enregistré trois matchs nuls dont un à Blida et une défaite à Brakni. Et le milieu de terrain, Rachid Ferrahi déclare que «devant notre public on fera tout pour réussir notre départ...». Enfin, la JS Kabylie, dont le président emblématique Mohand Chérif Hannachi a été déchu par le conseil d'administration et miraculée la saison dernière après avoir été à deux doigts de la relégation, tentera de débuter le nouvel exercice sur de bonnes bases en accueillant l'accrocheuse formation de la JS Saoura.