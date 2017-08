29ES UNIVERSIADES D'ÉTÉ- ATHLÉTISME Lahoulou décroche la médaille de bronze

L'athlète algérien Abdelmalik Lahoulou a obtenu la médaille de bronze du 400 mètres-Haies, lors de la finale disputée à Taipei, pour le compte des 29es Jeux mondiaux universitaires (Universiades-2017) dont les compétitions se déroulent jusqu'au 30 août.

Lahoulou a terminé la course à la 3e place avec un chrono de 49.30. La médaille d'or est revenue à Santos Aquino Juander de la République dominicaine avec un temps de 48.65, alors que Chen Chieh de Taipei s'est contenté de la médaille d'argent après avoir achevé la course en 49.05.

Lors des demi-finales, Lahoulou avait pris la 2e place de sa série (2è) en 49.62, derrière Jagor Jaak-Heinrich (Estonie) en 49.55 et devant Pretorius Johanneslod (Afrique du Sud) en 49.69. L'Algérien avait échoué à se qualifier pour la finale du 400m haies des Championnats du monde-2017 d'athlétisme qui se sont disputés à Londres (4-13 août 2017) après avoir pris la 5e place de la première série des demi-finales.